В Краснодаре откроют обсерватор для туристов

Краснодарский край

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В Сочи 25 декабря открыли обсерватор для туристов, еще один заработает в Краснодаре

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 декабря анонсировал возвращение обсерваторов для туристов с симптомами коронавируса. Позже его заместитель Александр Руппель рассказал, что обсерватор создадут в Сочи. Там смогут разметить до ста человек.

25 декабря в пресс-службе администрации края сообщили об открытии обсерватора на курорте. Однако его вместимость увеличили до 250 мест. Кроме того, еще один, резервный, обсерватор заработает в Краснодаре.

Как объяснили в пресс-службе региональной администрации, это одна из мер для обеспечения эпидбезопасности жителей и гостей курорта. Чтобы выявить заболевших COVID-19, на ж/д вокзалах и в аэропортах Краснодара и Сочи дежурят медики и сотрудники Роспотребнадзора.

Если у прибывшего в край будут симптомы коронавируса, например, температура, его поместят в обсерватор и возьмут тест. Результатов исследования придется ждать 1-3 суток. При положительном анализе человека госпитализируют, а при отрицательном — отпустят из обсерватора, уточнили в Роспотребнадзоре Кубани.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи из-за наплыва туристов на зимние праздники откроют новый ковид-госпиталь.

Коронавирус Краснодар Курорты и туризм Новый год отдых Праздники путешествия Сочи

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