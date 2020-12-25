В Краснодаре откроют обсерватор для туристов

В Сочи 25 декабря открыли обсерватор для туристов, еще один заработает в Краснодаре

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 декабря анонсировал возвращение обсерваторов для туристов с симптомами коронавируса. Позже его заместитель Александр Руппель рассказал , что обсерватор создадут в Сочи. Там смогут разметить до ста человек.

25 декабря в пресс-службе администрации края сообщили об открытии обсерватора на курорте. Однако его вместимость увеличили до 250 мест. Кроме того, еще один, резервный, обсерватор заработает в Краснодаре .

Как объяснили в пресс-службе региональной администрации, это одна из мер для обеспечения эпидбезопасности жителей и гостей курорта. Чтобы выявить заболевших COVID-19, на ж/д вокзалах и в аэропортах Краснодара и Сочи дежурят медики и сотрудники Роспотребнадзора.