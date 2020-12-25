В Краснодаре откроют обсерватор для туристов
В Сочи 25 декабря открыли обсерватор для туристов, еще один заработает в Краснодаре
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 декабря анонсировал возвращение обсерваторов для туристов с симптомами коронавируса. Позже его заместитель Александр Руппель рассказал, что обсерватор создадут в Сочи. Там смогут разметить до ста человек.
25 декабря в пресс-службе администрации края сообщили об открытии обсерватора на курорте. Однако его вместимость увеличили до 250 мест. Кроме того, еще один, резервный, обсерватор заработает в Краснодаре.
Как объяснили в пресс-службе региональной администрации, это одна из мер для обеспечения эпидбезопасности жителей и гостей курорта. Чтобы выявить заболевших COVID-19, на ж/д вокзалах и в аэропортах Краснодара и Сочи дежурят медики и сотрудники Роспотребнадзора.
Если у прибывшего в край будут симптомы коронавируса, например, температура, его поместят в обсерватор и возьмут тест. Результатов исследования придется ждать 1-3 суток. При положительном анализе человека госпитализируют, а при отрицательном — отпустят из обсерватора, уточнили в Роспотребнадзоре Кубани.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи из-за наплыва туристов на зимние праздники откроют новый ковид-госпиталь.
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