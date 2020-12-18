В Сочи на зимние праздники откроют обсерватор для туристов

Власти Кубани 18 декабря сообщили, что в Сочи на время новогодних праздников появится один обсерватор

Напомним, впервые о том, что на зимние праздники в регионе заработают обсерваторы, заговорили 9 декабря. Тогда в пресс-службе Геленджика рассказали, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором предложил возобновить работу обсераторов. Однако практически сразу эту новость удалили с сайта и из социальных сетей.

В администрации края при этом заявили, что вопрос необходимости обсерваторов прорабатывается и решение пока не принято.