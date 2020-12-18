В Сочи на зимние праздники откроют обсерватор для туристов

Краснодарский край, Вся Россия

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Власти Кубани 18 декабря сообщили, что в Сочи на время новогодних праздников появится один обсерватор

Напомним, впервые о том, что на зимние праздники в регионе заработают обсерваторы, заговорили 9 декабря. Тогда в пресс-службе Геленджика рассказали, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором предложил возобновить работу обсераторов. Однако практически сразу эту новость удалили с сайта и из социальных сетей.

В администрации края при этом заявили, что вопрос необходимости обсерваторов прорабатывается и решение пока не принято.

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Спустя пять дней губернатор дал интервью информационному порталу «Лайф», в котором попросил туристов соблюдать требования Роспотребнадзора и не приезжать на курорты Кубани с симптомами коронавируса и температуры. Он предупредил, что «если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать». В этом случае в регионе могут заработать обсерваторы.

18 декабря вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что по поручению Кондратьева в Сочи создадут один обсерватор на 100 мест, написал «Интерфакс».

«Он будет один и не очень большой. Для него мы не ожидаем большого количества посетителей. Планируем его работу до 15 января, с возможным продлением», — рассказал Руппель.

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По его словам, приезжающим на курорт с симптомами коронавируса власти будут «рекомендовать провести некоторое время» в обсерваторе. Туристам с признаками инфицирования придется пробыть в обсерваторе минимум сутки, пока не будут готовы результаты тестирования на COVID-19.

По информации источника портала Юга.ру, обсерватор собираются обустроить на базе одной из гостиниц в сочинском поселке Сириус.

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