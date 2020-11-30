Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 15 декабря
В администрации Краснодарского края 30 ноября сообщили об очередном продлении режима ограничений из-за коронавируса
Режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта, в середине ноября его продлили до 1 декабря. Тогда же в крае на фоне ситуации с коронавирусом решили запретить проведение новогодних банкетов и мероприятий.
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Отметим, что в регионе продолжает увеличиваться ежесуточное число коронавирусных случаев. По данным краевого оперштаба, 30 ноября выявили 166 носителей COVID-19 и стало известно о шести смертельных исходах, умерли в том числе женщины 39 и 42 лет. При этом 20 ноября Роспотребнадзор Кубани назвал растущее число коронавирусных случаев «стабилизацией темпов прироста».
30 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 15 декабря. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Кубани.
Согласно документу, в крае по-прежнему действует масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Запрещена работа заведений после полуночи, а также проведение деловых мероприятий численностью более 100 человек, развлекательных, досуговых и иных событий.
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