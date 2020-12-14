На Кубани режим повышенной готовности продлили сразу до 31 декабря
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 14 декабря в очередной раз продлил режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта, в начале зимы его продлили до 15 декабря. Кроме того, в середине ноября в крае на фоне ситуации с коронавирусом решили запретить новогодние корпоративы, банкеты и ёлки.
Читайте также:
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 декабря подписал очередное постановление, которым продлил режим повышенной готовности до 00:00 31 декабря. Жители и гости края по-прежнему должны использовать маски во всех общественных местах, в том числе при посещении магазинов, торговых центров, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе.
Организации края и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Кроме того, все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
В регионе все еще запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия с очным присутствием людей за исключением некоторых случаев. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Как писали Юга.ру, 14 декабря губернатор заявил, что в новогодние праздники на Кубани снова заработают обсерваторы. Туда будут отправлять туристов с температурой и симптомами COVID-19. Кроме того, власти не планируют делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.