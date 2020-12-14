На Кубани режим повышенной готовности продлили сразу до 31 декабря

Режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта, в начале зимы его продлили до 15 декабря. Кроме того, в середине ноября в крае на фоне ситуации с коронавирусом решили запретить новогодние корпоративы, банкеты и ёлки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 декабря подписал очередное постановление, которым продлил режим повышенной готовности до 00:00 31 декабря. Жители и гости края по-прежнему должны использовать маски во всех общественных местах, в том числе при посещении магазинов, торговых центров, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе.

Организации края и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Кроме того, все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В регионе все еще запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия с очным присутствием людей за исключением некоторых случаев. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.