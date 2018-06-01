Власти Краснодара обещали отреставрировать дом купца Лихацкого

Власти Краснодара договорились с инвестором о ремонте памятника архитектуры — дома купца Лихацкого

Об этом на заседании рабочей группы сообщил глава города Евгений Первышов. По его словам, инвестор, который завершает строительство отеля Marriott, заберет дом купца в аренду, чтобы провести реставрацию. «Дом купца Лихацкого — безусловно, одна из достопримечательностей нашего города. Состояние здания, являющегося памятником архитектуры, его дальнейшая сохранность вызывали серьезную обеспокоенность, которую я разделяю. Сейчас достигнута договоренность с компанией-инвестором, которая завершает возведение здания отеля Марриотт, о передаче дома в аренду на условиях проведения полного объема реставрационных работ, с четкими обязательствами по срокам исполнения», — сказал мэр.

Во время заседания обратили внимание на шесть достопримечательностей, нуждающихся в реставрации: здания женской учительской семинарии по улице Красной, 166 и женского городского училища — Красная, 101, дом купца Лихацкого по улице Красной, 118, литер, А, дом архитектора Косякина по улице Кондратенко, 13, литер, А, дома с торговыми помещениями на пересечении Гоголя и Гимназической, 60, литеры, А, А1 и А3, а также дома на пересечении улиц Гимназической, 55 и Рашпилевской, 55, литер Е. Для восстановления аварийного здания Кубанского государственного технологического университета здания на улице Красной, 166 нужно, чтобы вуз принял участие в соответствующей госпрограмме. Первышов отметил, что город готов поддержать инициативу университета и подготовить ходатайство.

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский заявил, разработан проект, предусматривающий порядок передачи в аренду объектов культурного наследия — при стоимости 1 руб. за 1 кв м — при условии комплексной реставрации здания. Он находится на на рассмотрении в ЗСК. Если инициативу одобрят, подобные решения могут принять на муниципальном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.