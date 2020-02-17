Власти Краснодара заявили, что самостоятельно восстановят дом купца Лихацкого
Глава Краснодара Евгений Первышов 17 февраля заявил, что дом купца Лихацкого администрация восстановит за свой счет
Также мэрия Краснодара планирует привести в порядок прилегающую к зданию территорию в районе улиц Длинной и Красноармейской — ее сделают уголком истории Екатеринодара. На главной городской планерке глава города Евгений Первышов заявил, что уже поручил начать процедуру подготовки документов для восстановления дома купца Лихацкого. Также он дал поручение проработать возможность комплексного обновления части квартала. Разработку проекта и реставрацию здания проведут за счет городского бюджета.
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К ближайшему заседанию городской думы планируют сформулировать техническое задание на проектирование и выйти с инициативой о выделении средств на разработку проекта восстановления дома. После этого должен начаться процесс реставрации за бюджетные деньги. По словам Первышова, в бюджете города есть необходимый резерв, чтобы выполнить эти работы.
В рабочую группу по проекту сохранения памятника войдут историки и эксперты, специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, активные горожане. Курировать реализацию проекта будет помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Напомним, объект культурного наследия «Дом купца М.М.Лихацкого, 1909-1910 годы» расположен по улице Красной, 118/1. Площадь здания составляет 475,9 кв. метра. Состояние объекта признали неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации».
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В июне 2018 года Первышов уже обещал отреставрировать дом купца Лихацкого. По его словам, этим должен был заняться инвестор, который построил отель Marriott, — планировалось, что он заберет здание в аренду, чтобы провести реставрацию. В том же году шла речь о введении механизма «аренды за 1 рубль», при котором арендатор берет нуждающееся в восстановлении здание в аренду на 49 лет и платит всего 1 рубль за 1 кв. метр здания. При этом он вкладывает средства в восстановление и реставрацию, используя здание в своих целях.
Однако в феврале 2019 года специалист по охране объектов культурного наследия Роман Семихатский рассказал Юга.ру, что судьба дома купца Лихацкого еще не определена. По его словам, инвестор выразил желание выкупить здание, а не брать его в аренду, в то же время юридический статус памятника архитектуры предполагает, что для этого надо провести торги.