Власти Краснодара заявили, что самостоятельно восстановят дом купца Лихацкого

Глава Краснодара Евгений Первышов 17 февраля заявил, что дом купца Лихацкого администрация восстановит за свой счет

Также мэрия Краснодара планирует привести в порядок прилегающую к зданию территорию в районе улиц Длинной и Красноармейской — ее сделают уголком истории Екатеринодара. На главной городской планерке глава города Евгений Первышов заявил, что уже поручил начать процедуру подготовки документов для восстановления дома купца Лихацкого. Также он дал поручение проработать возможность комплексного обновления части квартала. Разработку проекта и реставрацию здания проведут за счет городского бюджета.

К ближайшему заседанию городской думы планируют сформулировать техническое задание на проектирование и выйти с инициативой о выделении средств на разработку проекта восстановления дома. После этого должен начаться процесс реставрации за бюджетные деньги. По словам Первышова, в бюджете города есть необходимый резерв, чтобы выполнить эти работы. В рабочую группу по проекту сохранения памятника войдут историки и эксперты, специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, активные горожане. Курировать реализацию проекта будет помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Напомним, объект культурного наследия «Дом купца М.М.Лихацкого, 1909-1910 годы» расположен по улице Красной, 118/1. Площадь здания составляет 475,9 кв. метра. Состояние объекта признали неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации».