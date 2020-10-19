В администрации Краснодара 19 октября обсудили реставрацию дома купца Лихацкого и проект исторического квартала в центре города

Напомним, в начале августа мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в старом центре города власти собиратся отреставрировать пять исторических зданий. После этого депутаты городской думы проголосовали за выделение 80 млн рублей на разработку проектов реставрации памятников архитектуры.

Среди прочего, власти собираются за счет городского бюджета привести в порядок объект культурного наследия «Дом купца М.М. Лихацкого, 1909–1910 годы», расположенный по улице Красной, 118/1. На проект реставрации здания в феврале этого года зарезервировали более 45 млн рублей.

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Также около дома купца Лихацкого мэрия собирается создать исторический екатеринодарский квартал. Участок планируют превратить в полноценный исторический комплекс, в котором воссоздадут «историческую среду Екатеринодара».

Работу по подготовке реконструкции здания и концепцию исторического квартала обсудили 19 октября на планерном совещании в администрации Краснодара. «Сейчас мы реализуем проект по сохранению Дома купца Лихацкого и созданию исторического уголка старого Екатеринодара. Надо ускориться в части разработки эскизного проекта квартала. Пора переходить от разговоров к действиям. По дому купца Лихацкого проект в работе и, как только он будет завершен, приступим к реставрации. Эта история должна быть параллельной. Нельзя делать дом купца Лихацкого, а через несколько лет закончить обсуждения по внутреннему кварталу. Будем заходить в работы в едином проектном решении», — рассказал Первышов.

По словам директора департамента строительства Артема Аганова, власти получили разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия, заключили контракт на разработку проектной и рабочей документации, проведение экспертиз. Сейчас идут инженерные изыскания, здание обследуют специалисты. Эскиз проекта дома Лихацкого планируют разработать до середины ноября.

В свою очередь председатель комитета гордумы по информационной политике и связям со СМИ Владимир Вербицкий, который является куратором проекта исторического квартала, рассказал о концепции этого участка. Там собираются создать место для выступлений симфонических оркестров и современных коллективов, а также проведения лекций и фестивалей. Чтобы восстановить историческую среду, в проект интегрируют сохранившиеся на территории города брусчатку, бордюры, ковань, водопроводные колонки и другие элементы.