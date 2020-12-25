Историка Соколова, который убил и расчленил студентку, приговорили к 12,5 годам
25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор Олегу Соколову, который убил студентку из Краснодарского края Анастасию Ещенко
В ноябре 2019 года из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали 63-летнего мужчину, им оказался доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет. Позже в его квартире обнаружили женскую голову, тело, окровавленную пилу и обрез малокалиберной винтовки.
Мужчина признался в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, уроженки Краснодарского края. Он рассказывал, что накануне убийства поссорился с девушкой из-за ревности.
19 ноября адвокат Соколова Александр Почуев рассказал о влиянии Луны на историка в ночь убийства. А в январе 2020 года Соколова признали вменяемым.
В мае 2020 года вышел документальный фильм об историке и его жертве, в котором выступили бывшие студенты мужчины. По их словам, он легко очаровывал, был статным и умел привлекать внимание девушек. А бывшая девушка преподавателя поведала, что он контролировал ее и ограничивал, а когда она решила расстаться с ним, связал руки и избил.
25 декабря 2020 года суд вынес приговор Соколову. По ч. 1. ст. 105 УК РФ (Убийство) историку назначили 12 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) — 1,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В совокупности ему предстоит провести в колонии 12,5 года.
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При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние, извинения семье убитой, положительные характеристики, наличие грамот и наград, наличие малолетних детей и хронических заболеваний, вклад в историческую науку. В то же время суд не учел его явку с повинной, так как он написал ее после задержания.
Суд обозначил также, что Соколов осознавал свои действия, при этом умысел сформировался у него внезапно, во время ссоры с Ещенко. Ранее прокуратура просила для Соколова 15 лет колонии, защита историка настаивала на восьми годах.
Во время зачитывания приговора мужчина вел себя спокойно, он молча стоял, держа руки на уровне живота, сообщает «360». Семья убитой девшки не планирует обжаловать приговор, пишет RT.
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