Историка Соколова, который убил и расчленил студентку, приговорили к 12,5 годам

25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор Олегу Соколову, который убил студентку из Краснодарского края Анастасию Ещенко

В ноябре 2019 года из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали 63-летнего мужчину, им оказался доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет. Позже в его квартире обнаружили женскую голову, тело, окровавленную пилу и обрез малокалиберной винтовки. Мужчина признался в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, уроженки Краснодарского края. Он рассказывал, что накануне убийства поссорился с девушкой из-за ревности. 19 ноября адвокат Соколова Александр Почуев рассказал о влиянии Луны на историка в ночь убийства. А в январе 2020 года Соколова признали вменяемым.

В мае 2020 года вышел документальный фильм об историке и его жертве, в котором выступили бывшие студенты мужчины. По их словам, он легко очаровывал, был статным и умел привлекать внимание девушек. А бывшая девушка преподавателя поведала, что он контролировал ее и ограничивал, а когда она решила расстаться с ним, связал руки и избил. 25 декабря 2020 года суд вынес приговор Соколову. По ч. 1. ст. 105 УК РФ (Убийство) историку назначили 12 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) — 1,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В совокупности ему предстоит провести в колонии 12,5 года.

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