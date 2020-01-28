Историка Соколов, убившего и расчленившего уроженку Кубани, признали вменяемым. Вот какое наказание ему грозит
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского 28 января раскрыли результаты экспертизы на вменяемость доцента кафедры истории СпбГУ Олега Соколова
9 ноября историка Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке нашли две женские кисти, а дома — голову и тело женщины. На следующий день историк признался в убийстве своей сожительницы и аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Он объяснил, что убил девушку из-за ее отношения к его детям.
По результатам экспертизы, которая прошла в Москве, Соколов был признан психически здоровым, сообщило 28 января издание «Фонтанка». Эксперты считают, что ученый полностью отдавал себе отчет, когда душил и стрелял в апирантку СпбГУ Анастасию Ищенко.
«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — заключили врачи.
Также специалисты опровергли влияние луны на историка: 19 ноября адвокат Соколова назвал одной из причин случившегося влияние полнолуния на психическое состояние его подзащитного.
Следствие пока не называет все статьи, по которым Соколову предъявили обвинение. В некоторых аналогичных случаях вместе со ст. 105 УК РФ (Убийство) вменяют ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), в объективной стороне которой есть «расчленение тела умершего». Максимальное наказание по ч. 1 ст. 244 УК РФ — до трех месяцев ареста. По российскому законодательству, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
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