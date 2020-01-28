Историка Соколов, убившего и расчленившего уроженку Кубани, признали вменяемым. Вот какое наказание ему грозит

9 ноября историка Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке нашли две женские кисти, а дома — голову и тело женщины. На следующий день историк признался в убийстве своей сожительницы и аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Он объяснил, что убил девушку из-за ее отношения к его детям.

По результатам экспертизы, которая прошла в Москве, Соколов был признан психически здоровым, сообщило 28 января издание «Фонтанка». Эксперты считают, что ученый полностью отдавал себе отчет, когда душил и стрелял в апирантку СпбГУ Анастасию Ищенко.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — заключили врачи.