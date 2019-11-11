Брат девушки, которую расчленил доцент петербургского вуза, играет в ФК «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия

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Брат уроженки Краснодарского края Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов, рассказал о том, что произошло накануне убийства сестры

9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали доцента Санкт-Петербургского государственного университета и историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две руки, а дома — женское тело и голову. Предполагаемой жертвой мужчины стала выпускница преподавателя и его сожительница 24-летняя Анастасия Ещенко. Она приехала в Санкт-Петербург из станицы Старовеличковской Краснодарского края. 10 ноября Соколов признался в убийстве.

Родным братом убитой девушки оказался Сергей Ещенко. По данным на сайте ФК «Краснодар», он числится вратарем молодежки «быков» и выступает в юношеской сборной России 2001 года рождения. 10 ноября Ещенко сообщил РБК, что накануне убийства между его сестрой и Соколовым произошел конфликт из-за ревности.

«Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — рассказал парень.

По данным РИА «Новости», убитая девушка была дочерью подполковника МВД: ее мать возглавляет отдел по работе с личным составом управления МВД по Калининскому району. Накануне она прибыла в Санкт-Петербург на опознание. Отец девушки работал в школе учителем физкультуры.

Академия ФК «Краснодар» Вузы Калининский район Санкт-Петербург Убийство

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