Стали известны подробности убийства студентки с Кубани, которую расчленил преподаватель петербургского вуза

9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину с признаками переохлаждения. Им оказался доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет, а позже, при обысках в квартире, — женское тело, голову и окровавленную пилу. По предварительным данным, жертвой историка стала его бывшая студентка и сожительница 24-летняя Анастасия Ещенко. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

10 ноября Соколов признался в убийстве, сообщил ТАСС. Суд изберет ему меру пресечения 11 ноября. По словам адвоката подозреваемого, его подзащитный «находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях, в слезах», передает телеканал «78.ru».

При поиске частей тела предполагаемой жертвы в реке нашли останки другого человека, чья личность не установлена. Источник «Интерфакса» писал 10 ноября, что историк убил свою ученицу за день до расчленения. По его словам, в квартире мужчины нашли обрез малокалиберной винтовки, из которого могли застрелить Анастасию Ещенко.

По данным «Медузы», французский Институт социологических, экономических и политических наук исключил Соколова из научного совета, а Российское военно-историческое общество (РВИО) удалило информацию о нем со своего сайта после того, как стало известно об убийстве. Пресс-секретарь РВИО Ирина Казначеева сообщила ТАСС, что историк не входил в обновленный научный совет общества.



Студенты Соколова рассказали «Фонтанке», что преподаватель был увлеченным человеком и очень много сделал для реконструкции и истории в России.

«На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно. Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме. Однако никто не думал, что он способен на такое убийство», — поделился учащийся СПбГУ Федор Данилов.