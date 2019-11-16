Убитую профессором Соколовым аспирантку похоронили на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронили 16 ноября на ее родине — в Калининском районе

Утром 16 ноября в Свято-Троицком храме станицы Нововеличковской прошло отпевание погибшей девушки. На нем присутствовали сотни людей, храм не смог вместить всех пришедших — люди стояли во дворе. Затем на одном из станичных кладбищ прошли похороны, на которых были только родственники и близкие семьи. По словам корреспондента «Интерфакса», Анастасию Ещенуо отпевали и хоронили в закрытом гробу.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали 63-летнего мужчину с переохлаждением. Это был доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет, а позже, при обысках в квартире, — женское тело, голову и окровавленную пилу. Жертвой историка оказалась его бывшая студентка и сожительница, 24-летняя Анастасия Ещенко. Мужчина признался в убийстве.

11 ноября на заседании суда доцент рассказал, какие отношения связывали его с Ещенко и объяснил, из-за чего убил аспирантку. Соколов раскаялся в содеянном и расплакался.

Студенты Соколова рассказали, каким он был преподавателем. Также стало известно, что брат девушки, вратарь ФК «Краснодар» Сергей Ещенко, мог быть последним, с кем она общалась перед смертью. По словам молодого человека, причиной убийства могла стать ревность.

Калининский район кладбище Санкт-Петербург смерть Убийство

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