Петербургский доцент расчленил студентку из Краснодарского края и пытался утопить ее по частям — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

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В Санкт-Петербурге задержали доцента госуниверситета, подозреваемого в убийстве бывшей студентки из Краснодарского края

9 ноября из реки Мойки извлекли 63-летнего мужчину, которого впоследствии доставили в медучреждение с переохлаждением. В его рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СКР по Санкт-Петербургу.

По информации «Фонтанки», задержанным оказался доцент кафедры истории Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов. При обысках в его квартире, по данным издания, обнаружили «женское тело, голову и окровавленную пилу».

Издание 47news пишет, что по предварительным данным, жертвой убийства стала бывшая ученица доцента 24-летняя Анастасия Ещенко из станицы Старовеличковская Краснодарского края. 

Выпускница госуниверситета вместе с доцентом работала над научными публикациями. «Комсомольская правда» пишет, Соколов признался, что набросился на девушку в состоянии аффекта после ссоры.

Сейчас обстоятельства убийства выясняют следователи.

Убийство

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