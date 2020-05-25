Вышел документальный фильм об историке Олеге Соколове, который убил свою аспирантку

На видеосервисе Premier в рамках документального цикла «Прирожденные убийцы» в конце мая вышел фильм об историке Олеге Соколове, который убил свою девушку Анастасию Ещенко

Напомним, в ночь на 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге из реки Мойки достали 63-летнего мужчину — доцента Санкт-Петербургского госуниверситета, одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет, а позже, при обыске в квартире, — женскую голову, тело и окровавленную пилу. Мужчина признался в убийстве, его жертвой оказалась сожительница и бывшая студентка, 24-летняя уроженка Краснодарского края Анастасия Ещенко.

Историк рассказал, что накануне убийства поссорился с девушкой. По словам Соколова, во время конфликта она накинулась на него с ножом. В январе 2020 года мужчину признали вменяемым.

22 мая сервис Premier опубликовал 40-минутный документальный фильм об историке «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». В нем выступили студенты бывшего преподавателя. Они рассказали, что Соколов умел привлекать к себе внимание девушек и легко очаровывал, он модно одевался и был статен, от него «всегда вкусно пахло духами».

«Когда он говорил о своем предмете, это было шоу. Он говорил со страстью, которая передавалась», — рассказала одна из студенток.

В фильме показали кадры с лекций историка, в которых он, стуча кулаком по тумбе, громко рассказывает о политической ситуации во Франции в XIX веке, а также фрагменты видео с реконструкций и балов по мотивам наполеоновской эпохи, в которых участвовал Соколов.