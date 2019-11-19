Защита Соколова рассказала о версии влияния Луны на историка в ночь убийства

Краснодарский край, Вся Россия

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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, 19 ноября назвал влияние полнолуния одной из причин трагедии

Адвокат Александр Почуев, который представляет в суде доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, рассказал, что у защиты есть более десятка версий случившегося, «начиная от убийства и вплоть до мистических».

«Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — передает слова Почуева RT.

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Напомним, 9 ноября Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с обморожением. В его рюкзаке нашли две женские кисти, а дома — голову и тело женщины. На следующий день историк признался в убийстве своей сожительницы и аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Он объяснил, что убил девушку из-за ее отношения к его детям. 16 ноября Ещенко похоронили на ее родине — в Калининском районе Краснодарского края.

Космос Непознанное Санкт-Петербург Следственный комитет Убийство

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