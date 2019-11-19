Защита Соколова рассказала о версии влияния Луны на историка в ночь убийства

Адвокат Александр Почуев, который представляет в суде доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, рассказал, что у защиты есть более десятка версий случившегося, «начиная от убийства и вплоть до мистических».

«Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — передает слова Почуева RT.