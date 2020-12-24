Бывший вице-губернатор Кубани Пуликовский стал фигурантом уголовного дела
СК 24 декабря сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского
По материалам УФСБ России по Краснодарскому краю региональный следком возбудил дело против экс-заместителя главы Кубани, который занимал должность с ноября 2019 года по сентябрь 2020-го. В этот период вице-губернатором был 45-летний Сергей Пуликовский. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
По версии следствия, Пуликовский нарушил запрет на участие чиновников заниматься преднимательством. Он вел бизнес лично, а также с помощью доверенного лица, которое было председателем совета директоров строительной организации.
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Строительная фирма на основании разрешительных документов в августе 2015 года начала строить многоэтажный жилой комплекс на шоссе Нефтяников в Краснодаре. В сентябре 2017-го организация по договорам долевого участия передала права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юрлицу. Это позволило подконтрольной организации приобрести 252 квартиры, минимум 44 нежилых помещения и 197 парковочных мест. При этом оплату произвели ничем не обеспеченными векселями.
Речь идет о строительной компании ООО «Краснодар Сити» и ЖК «Краснодар Сити». По этому же делу ранее арестовали депутата Законодательного собрания Краснодарского края, гендиректора компании Андрея Сигидина. Его обвинили в хищении средств дольщиков.
По данным СПАРК, компания «Краснодар Сити» была зарегистрирована в 2008 году. Ее уставной капитал составляет 17,5 млн рублей. Одним из учредителей указан Константин Борисович Пуликовский.
С ноября 2019 года по сентябрь 2020-го Сергей Пуликовский, «используя свое должностное положение и авторитет», лоббировал коммерческие интересы строительной компании через доверенное лицо. Также он получал часть дохода от деятельности фирмы. Деньги вице-губернатор тратил по своему усмотрению. Кроме того, Пуликовский и его родственники получили права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. метров стоимостью более 12,8 млн рублей.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили порталу Юга.ру 24 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кто такой Сергей Пуликовский
Пуликовский родился в семье генерал-лейтенанта Константина Пуликовского 26 июля 1975 года. Его отец с мая 2000 года по ноябрь 2005-го был полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а с декабря 2005-го по сентябрь 2008-го — главой Ростехнадзора.
В 2003 году Сергея Пуликовского назначили военным комиссаром Карасунского округа Краснодара, а в 2005-м избрали депутатом гордумы по Старокубанскому округу. В 2014 году он стал зампреда правительства Пензенской области, где проработал до августа 2016 года. Позже был военным комиссаром Кубани и занимал эту должность до марта 2019-го.
В июле 2019 года Пуликовский стал министром ГО и ЧС Кубани. В августе его назначили вице-мэром Краснодара, а в сентябре — руководителем департамента внутренней политики Кубани. С конца ноября Пуликовский курировал внутреннюю политику региона в должности вице-губернатора Кубани. В марте 2020-го его назначили вице-губернатором по казачеству и военным вопросам.
После переизбрания в сентябре 2020 года глава краевой администрации Вениамин Кондратьев обновил почти на половину команду вице-губернаторов. Сергей Пуликовский свое кресло не сохранил.
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