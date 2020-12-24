Бывший вице-губернатор Кубани Пуликовский стал фигурантом уголовного дела

По материалам УФСБ России по Краснодарскому краю региональный следком возбудил дело против экс-заместителя главы Кубани, который занимал должность с ноября 2019 года по сентябрь 2020-го. В этот период вице-губернатором был 45-летний Сергей Пуликовский. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, Пуликовский нарушил запрет на участие чиновников заниматься преднимательством. Он вел бизнес лично, а также с помощью доверенного лица, которое было председателем совета директоров строительной организации.

Строительная фирма на основании разрешительных документов в августе 2015 года начала строить многоэтажный жилой комплекс на шоссе Нефтяников в Краснодаре. В сентябре 2017-го организация по договорам долевого участия передала права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юрлицу. Это позволило подконтрольной организации приобрести 252 квартиры, минимум 44 нежилых помещения и 197 парковочных мест. При этом оплату произвели ничем не обеспеченными векселями.

Речь идет о строительной компании ООО «Краснодар Сити» и ЖК «Краснодар Сити». По этому же делу ранее арестовали депутата Законодательного собрания Краснодарского края, гендиректора компании Андрея Сигидина. Его обвинили в хищении средств дольщиков. По данным СПАРК , компания «Краснодар Сити» была зарегистрирована в 2008 году. Ее уставной капитал составляет 17,5 млн рублей. Одним из учредителей указан Константин Борисович Пуликовский .

С ноября 2019 года по сентябрь 2020-го Сергей Пуликовский, «используя свое должностное положение и авторитет», лоббировал коммерческие интересы строительной компании через доверенное лицо. Также он получал часть дохода от деятельности фирмы. Деньги вице-губернатор тратил по своему усмотрению. Кроме того, Пуликовский и его родственники получили права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. метров стоимостью более 12,8 млн рублей .

Кто такой Сергей Пуликовский

Пуликовский родился в семье генерал-лейтенанта Константина Пуликовского 26 июля 1975 года. Его отец с мая 2000 года по ноябрь 2005-го был полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а с декабря 2005-го по сентябрь 2008-го — главой Ростехнадзора.

В 2003 году Сергея Пуликовского назначили военным комиссаром Карасунского округа Краснодара, а в 2005-м избрали депутатом гордумы по Старокубанскому округу. В 2014 году он стал зампреда правительства Пензенской области, где проработал до августа 2016 года. Позже был военным комиссаром Кубани и занимал эту должность до марта 2019-го.

В июле 2019 года Пуликовский стал министром ГО и ЧС Кубани. В августе его назначили вице-мэром Краснодара, а в сентябре — руководителем департамента внутренней политики Кубани. С конца ноября Пуликовский курировал внутреннюю политику региона в должности вице-губернатора Кубани . В марте 2020-го его назначили вице-губернатором по казачеству и военным вопросам.

После переизбрания в сентябре 2020 года глава краевой администрации Вениамин Кондратьев обновил почти на половину команду вице-губернаторов. Сергей Пуликовский свое кресло не сохранил.