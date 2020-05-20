Кубанского депутата-единоросса задержали по делу о хищении средств дольщиков

Краснодарский край

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Следственный комитет края 19 мая возбудил уголовное дело против депутата ЗСК Андрея Сигидина

Краевая прокуратура и УФСБ выявили факты хищения средств дольщиков ЖК «Краснодар», совершенные депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края.

По данным портала Юга.ру в правоохранительных органах, речь идет о депутате Андрее Сигидине, который в 2017 году был избран в ЗСК по Калининскому одномандатному округу № 5. Сигидин — член комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, состоит в партии «Единая Россия». Кроме того, Сигидин является гендиректором ООО «Краснодар Сити».

Фоторепортаж 2016 года со стройки ЖК «Краснодар Сити»:

После проведенной проверки, прокуратура установила, что принадлежащая Сигидину компания в августе 2015 года начала строительство ЖК «Краснодар» на улице Шоссе Нефтяников в краевой столице.

По версии следователей, в сентябре 2017 года депутат, а также иные неустановленные лица, заключил с подконтрольным юрлицом договор об участии в долевом строительстве и стал фактическим владельцем жилых и нежилых помещений. Подконтрольная ему компания купила 252 квартиры, 44 нежилых помещения и минимум 197 парковочных мест, однако оплата производилась ничем не обеспеченными векселями.

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С февраля 2018 по 2019 годы депутат воспользовался своим служебным положением и в сговоре с другими лицами завысил стоимость выполненных работ. Злоумышленники получили от дольщиков более 230 млн рублей, часть средств похитили, а обязательства перед гражданами были не выполнены.

Глава следкома Кубани Вадим Бугаенко 19 мая возбудил против депутата уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). В настоящее время депутат задержан, его направят в краснодарский изолятор МВД, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Завтра, 21 мая, истекают 48 часов с момента задержани Сигидина, его дело будет рассматриваться в Первомайском суде Краснодара, сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

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Ход расследования, выявление новых эпизодов, а также установление причастных к преступлению лиц находится на контроле краевой прокуратуры, оперативное сопровождение дела проводит УФСБ по Краснодарскому краю.

Для возмещения ущерба устанавливается имущество подозреваемого, на него могут наложить арест, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.

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Защищать депутата будет адвокат Алексей Аванесян.

«Стройка продолжается, сроки сдачи двух домов перенесены на четвертый квартал 2020 года в соответствии с ФЗ-214. Деятельность застройщика неоднократно была объектом проверок как со стороны Сбербанка и департамента по надзору в строительной сфере, так и органов прокуратуры, не выявивших никаких нарушений»,— рассказал Аванесян «Коммерсанту».

По данным СПАРК, компания «Краснодар Сити» была зарегистрирована в 2008 году. Ее уставной капитал 17,5 млн рублей.

Как ранее писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей.

ЗСК Мошенничество Обманутые дольщики Прокуратура Следственный комитет Строительство ФСБ

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