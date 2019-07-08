Министром ГО и ЧС Кубани стал Сергей Пуликовский

В Краснодарском крае 8 июля назначили нового министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко по поручению главы региона Вениамина Кондратьева 8 июля представил коллективу ведомства нового руководителя министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Пуликовского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Сергей Пуликовский

Пуликовский родился 26 июля 1975 года в Республике Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С августа 2016 года Пуликовский занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края. Он сменил на посту министра ГО и ЧС Кубани Сергея Капустина. Подробности его отставки не уточняются.