Министром ГО и ЧС Кубани стал Сергей Пуликовский
В Краснодарском крае 8 июля назначили нового министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко по поручению главы региона Вениамина Кондратьева 8 июля представил коллективу ведомства нового руководителя министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Пуликовского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кто такой Сергей Пуликовский
Пуликовский родился 26 июля 1975 года в Республике Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С августа 2016 года Пуликовский занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края. Он сменил на посту министра ГО и ЧС Кубани Сергея Капустина. Подробности его отставки не уточняются.
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