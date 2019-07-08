Министром ГО и ЧС Кубани стал Сергей Пуликовский

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 8 июля назначили нового министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко по поручению главы региона Вениамина Кондратьева 8 июля представил коллективу ведомства нового руководителя министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Пуликовского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Сергей Пуликовский

Пуликовский родился 26 июля 1975 года в Республике Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С августа 2016 года Пуликовский занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края. Он сменил на посту министра ГО и ЧС Кубани Сергея Капустина. Подробности его отставки не уточняются.

Кадровые перестановки Краснодар

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face
Кубанская гандболистка утонула в Польше
В центре Краснодара на два дня выключили светофор
Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России
Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето
В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале