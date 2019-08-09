Министр ГО и ЧС Кубани стал вице-мэром Краснодара. Его предшественника повысили

Виталий Косенко 9 августа стал первым вице-мэром Краснодара, на его место пришел министр ГО и ЧС Кубани Сергей Пуликовский

На внеочередном, 79-м заседании городской думы Краснодара мэр краевого центра Евгений Первышов предложил назначить нового первого вице-мэра и заместителя главы Краснодара.

Первым вице-мэром стал Виталий Косенко, который с 2009 года работает в администрации Краснодара, а в январе 2018 года стал заместителем главы города. На новой должности он будет отвечать за кадровые вопросы и информационно-аналитическую работу, сообщили 9 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Виталия Косенко на посту вице-мэра сменит Сергей Пуликовский, который месяц назад занял пост министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В городской администрации он будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействия с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными органами.

Всего у Первышова восемь вице-мэров.

Как сообщали Юга.ру, с января 2017 года первым вице-мэром был Сергей Васин, который уволился в июле 2019 года и стал советником главы Краснодара.