Министр ГО и ЧС Кубани стал вице-мэром Краснодара. Его предшественника повысили
Виталий Косенко 9 августа стал первым вице-мэром Краснодара, на его место пришел министр ГО и ЧС Кубани Сергей Пуликовский
На внеочередном, 79-м заседании городской думы Краснодара мэр краевого центра Евгений Первышов предложил назначить нового первого вице-мэра и заместителя главы Краснодара.
Первым вице-мэром стал Виталий Косенко, который с 2009 года работает в администрации Краснодара, а в январе 2018 года стал заместителем главы города. На новой должности он будет отвечать за кадровые вопросы и информационно-аналитическую работу, сообщили 9 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
Виталия Косенко на посту вице-мэра сменит Сергей Пуликовский, который месяц назад занял пост министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В городской администрации он будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействия с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными органами.
Всего у Первышова восемь вице-мэров.
Как сообщали Юга.ру, с января 2017 года первым вице-мэром был Сергей Васин, который уволился в июле 2019 года и стал советником главы Краснодара.
Кто такой Виталий Косенко
Виталий Косенко родился 25 февраля 1969 года в Краснодаре. В 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко, в 1995-м получил диплом Кубанского государственного аграрного университета, в 1998-м — Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров при Кубанском госуниверситете. Получил специальности «командная тактическая специальной связи», «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «практическая психология». Кандидат психологических наук. С 1990 по 2009 год служил в вооруженных силах.
В 2009 году начал работу в администрации Краснодара в должности заместителя начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. В июне 2017 года стал директором департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара. С января 2018 года — замглавы краевого центра.
Награжден госнаградами РФ, ведомственными наградами Минобороны РФ, медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I–III степени.
Кто такой Сергей Пуликовский
Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в Республике Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, прошел повышение квалификации в Военной академии имини Фрунзе и Российской академии государственной службы при президенте РФ.
В 2003 году занял пост военного комиссара Карасунского округа Краснодара. В 2005-м избран депутатом гордумы Краснодара по Старокубанскому избирательному округу. Возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих.
В июле 2014 года назначен заместителем председателя правительства Пензенской области, работал начальником управления по взаимодействию с органами госвласти и органами местного самоуправления.
С августа 2016-го по март 2019 года был военным комиссаром Краснодарского края. В июле 2019-го стал министром ГО и ЧС Кубани.
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