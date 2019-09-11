Департамент внутренней политики Кубани возглавил Сергей Пуликовский. Он сменил четыре места работы за полгода

Нового руководителя ведомства 11 сентября представил губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании в Краснодаре. Пуликовский сменил на должности директора департамента внутренней политики Галину Москалеву. Она уволилась по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пуликовский за последние полгода несколько раз сменил место работы. В марте 2019 года он покинул должность военного комиссара Краснодарского края, которую занимал с 2016 года. В июле чиновник стал министром ГО и ЧС Кубани. А в августе Пуликовского назначили вице-мэром Краснодара.

Кто такой Сергей Пуликовский

Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в Беларуси. Его отец — российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант запаса Контантин Пуликовский.

Пуликовский-младший окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, прошел повышение квалификации в Военной академии имени Фрунзе и Российской академии государственной службы при президенте РФ.

В 2003 году его назначили военным комиссаром Карасунского округа Краснодара. В 2005-м Пуликовского избрали депутатом гордумы по Старокубанскому избирательному округу. В разные годы он возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. В 2014 году его назначили на должность зампреда правительства Пензенской области, на которой он пробыл до августа 2016 года.