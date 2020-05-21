Депутата ЗСК Андрея Сигидина, которого обвиняют в хищении денег при строительстве ЖК «Краснодар», заключили под стражу

Первомайский суд Краснодара 21 мая вынес решение об аресте депутата-единоросса Андрея Сигидина, которого обвиняют в хищении средств дольщиков

С 2018 по 2019 годы депутат и неустановленные в настоящее время лица завышали стоимость выполненных работ на стройке. Они привлекли более 230 млн рублей, часть денег была похищена, а свои обязательства застройщик не выполнил.

Глава краевого следкома Вадим Бугаенко 19 мая возбудил против Сигидина уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Первомайский районный суд Краснодара 21 мая рассмотрел ходатайство следователя и постановил заключить Андрея Сигидина под стражу на один месяц.

«При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, с учетом которых суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Сигидину А.С. более мягкой меры пресечения», — сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ход расследования, выявление новых эпизодов, а также установление причастных к преступлению лиц контролирует краевая прокуратура, оперативное сопровождение дела проводит УФСБ по Краснодарскому краю.

Кто такой Андрей Сигидин?

Андрей Сигидин родился 22 ноября в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко и Российский университет кооперации Центросоюза РФ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2002 году Сигидин возглавил аналитический отдел ЗАО АКБ «Новикомбанк», а через два года стал вице-президентом банка. В 2007 году создал строительную компанию «РенКапСтрой». С 2013 года стал гендиректором ООО «Краснодар Сити».

Сигидин — депутат ЗСК пятого и шестого созывов, член партии «Единая Россия». Он является президентом региональной общественной организации «Киокусинкай Кубани», а также членом попечительского совета регионального отделения «Российского военно-исторического общества».