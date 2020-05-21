Депутата ЗСК Андрея Сигидина, которого обвиняют в хищении денег при строительстве ЖК «Краснодар», заключили под стражу

Краснодарский край

Распечатать

Первомайский суд Краснодара 21 мая вынес решение об аресте депутата-единоросса Андрея Сигидина, которого обвиняют в хищении средств дольщиков

Напомним, накануне в Краснодарском крае задержали депутата ЗСК, члена партии «Единая Россия», Андрея Сигидина. По версии следствия, Сигидин, являсь гендиректором фирмы «Краснодар Сити», обманул дольщиков ЖК «Краснодар».

С 2018 по 2019 годы депутат и неустановленные в настоящее время лица завышали стоимость выполненных работ на стройке. Они привлекли более 230 млн рублей, часть денег была похищена, а свои обязательства застройщик не выполнил.

Фоторепортаж Юга.ру:

Глава краевого следкома Вадим Бугаенко 19 мая возбудил против Сигидина уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Первомайский районный суд Краснодара 21 мая рассмотрел ходатайство следователя и постановил заключить Андрея Сигидина под стражу на один месяц.

«При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, с учетом которых суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Сигидину А.С. более мягкой меры пресечения», — сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Читайте также:

Ход расследования, выявление новых эпизодов, а также установление причастных к преступлению лиц контролирует краевая прокуратура, оперативное сопровождение дела проводит УФСБ по Краснодарскому краю.

Кто такой Андрей Сигидин?

Андрей Сигидин родился 22 ноября в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко и Российский университет кооперации Центросоюза РФ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2002 году Сигидин возглавил аналитический отдел ЗАО АКБ «Новикомбанк», а через два года стал вице-президентом банка. В 2007 году создал строительную компанию «РенКапСтрой». С 2013 года стал гендиректором ООО «Краснодар Сити».

Сигидин — депутат ЗСК пятого и шестого созывов, член партии «Единая Россия». Он является президентом региональной общественной организации «Киокусинкай Кубани», а также членом попечительского совета регионального отделения «Российского военно-исторического общества».

ЗСК Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Прокуратура Следственный комитет Строительство Суд ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мэр Краснодара сообщил, что за сутки в центре для пенсионеров выявили 29 человек с COVID-19. Юга.ру узнали, в чем дело
Депутата ЗСК Андрея Сигидина, которого обвиняют в хищении денег при строительстве ЖК «Краснодар», заключили под стражу
Сочинский санаторий с лицензией не попал в список тех, кому разрешили работать с 1 июня
Кондратьев разрешил главам муниципалитетов ужесточать режим самоизоляции по своему усмотрению
У Кадырова заподозрили коронавирус — «Интерфакс»
Путин оценил работу губернатора Кубани «как минимум удовлетворительно» и заявил, что поддержит его на выборах

Лента новостей

Реклама на портале