У Пуликовского шестой раз за год новая работа. Теперь он вице-губернатор по казачеству

Теперь, согласно распоряжению главы региона, Пуликовский вместо внутренней политики будет заниматься вопросами казачества, допризывной молодежи, работой министерства физической культуры и спорта, управления по мобилизационной деятельности и военными вопросами. Сферой внутренней политики временно займется первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Кроме того, на совете атаманов Кубанского казачьего войска Пуликовского избрали единственным кандидатом на должность войскового атамана. Выборный сбор ККВ должен состояться в течение ближайших двух месяцев. Прежний атаман ККВ Николай Долуда, напомним, сложил с себя полномочия в связи с избранием атаманом Всероссийского казачьего общества.

Какие еще должности занимал Пуликовский? В марте 2019 года он покинул должность военного комиссара Краснодарского края, на которой находился с 2016 года. В июле Пуликовский стал министром ГО и ЧС Кубани. В августе его назначили вице-мэром Краснодара, а в сентябре — руководителем департамента внутренней политики Кубани. В конце ноября Пуликовский начал курировать внутреннюю политику региона — он стал заместителем губернатора по этому направлению.

Кто такой Сергей Пуликовский

Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель Республики Беларусь. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, прошел повышение квалификации в Военной академии имени Фрунзе и Российской академии государственной службы при президенте РФ.

В 2003 году Пуликовского назначили военным комиссаром Карасунского округа Краснодара. В 2005-м избрали депутатом гордумы по Старокубанскому округу. В разные годы он возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. В 2014 году стал зампреда правительства Пензенской области, где проработал до августа 2016 года.