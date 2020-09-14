На выборах губернатора Кубани Кондратьев получил почти 83% голосов

С 11 по 13 сентября в крае прошли несколько десятков избирательных кампаний. Жители региона выбирали губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов, в том числе в Краснодаре. В списках избирателей числились более 4,2 млн человек. 14 сентября избирательная комиссия Краснодарского края завершила подсчет голосов, обработав все протоколы, и огласила результаты выборов губернатора Кубани.

В выборах приняли участие 68,69% жителей края, входивших в списки избирателей. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, в городе явка составила около 27%.