На выборах губернатора Кубани Кондратьев получил почти 83% голосов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 14 сентября объявили итоги голосования за губернатора региона

С 11 по 13 сентября в крае прошли несколько десятков избирательных кампаний. Жители региона выбирали губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов, в том числе в Краснодаре. В списках избирателей числились более 4,2 млн человек. 14 сентября избирательная комиссия Краснодарского края завершила подсчет голосов, обработав все протоколы, и огласила результаты выборов губернатора Кубани.

В выборах приняли участие 68,69% жителей края, входивших в списки избирателей. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, в городе явка составила около 27%.

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Действующий глава региона Вениамин Кондратьев, которого выдвинула на выборы партия «Единая Россия», набрал 82,97% голосов избирателей, сообщил телеканал «360». При этом краснодарцы отдали за Кондратьева около 64% голосов, уточнил Первышов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Сафронов, за которого отдали голоса 8,21% пришедших на избирательне участки. Третий результат — у либерал-демократа Ивана Тутушкина. За него проголосовали 4,36% кубанцев. На четвертом месте, по данным Крайизбиркома, Денис Хмелевский с 1,86% голосов. Олег Лугин, выдвигавшийся от «Партии Роста», набрал 1,62% голосов.

Как писали Юга.ру, пять лет назад за Кондратьева проголосовали 83,72% жителей Краснодарского края, включенных в списки избирателей.

Напомним, накануне, в основной день голосования, Краснодарский край отметил 83-летие со дня образования.

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