В Сочи опять пройдут выборы мэра
В Сочи 4 декабря начнутся выборы мэра в связи с образованием отдельного городского округа Сириус
В 2015 году в Сочи открыли центр «Сириус», который будет заниматься развитием и поддержкой самых результативных школьников из регионов. Спустя год президент России Владимир Путин заявил, что «Сириус» станет независимым от государства.
1 февраля 2020 года в Имеретинской низменности, где находится «Сириус», образовали поселок городского типа Сириус, а в марте депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. Так, Сочи решили разделить на два муниципальных образования — городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус.
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В ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект «О федеральной территории «Сириус», который сможет закрепить федеральную территорию «Сириус» как новый вид публично-правового образования. Это значит, что в Сириусе будет собственный бюджет и свои органы публичной власти, наделенные полномочиями органов местного самоуправления, а также некоторыми полномочиями федеральных госорганов и органов субъектов РФ.
В пресс-службе администрации Сочи 2 декабря сообщили, что городское собрание еще 8 октября приняло решение провести новые выборы главы курорта. Причиной переизбрания мэра стало образование городского округа Сириус.
«4 декабря состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы МО городской округ город-курорт Сочи», — уточнили в мэрии.
На данный момент в списке кандидатов шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссия примет решение о регистрации не менее двух кандидатов. Депутаты городского собрания Сочи проголосуют за мэра 10 декабря.
Напомним, 9 сентября 2019 года вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал временно исполняющим обязанности мэра Сочи после того, как истек срок Анатолия Пахомова. На следующий день депутаты городского собрания единогласно избрали Копайгородского главой курорта. Уже 11 сентября он официально вступил в должность главы Сочи.
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