В Сочи опять пройдут выборы мэра

В Сочи 4 декабря начнутся выборы мэра в связи с образованием отдельного городского округа Сириус

В 2015 году в Сочи открыли центр «Сириус», который будет заниматься развитием и поддержкой самых результативных школьников из регионов. Спустя год президент России Владимир Путин заявил, что «Сириус» станет независимым от государства. 1 февраля 2020 года в Имеретинской низменности, где находится «Сириус», образовали поселок городского типа Сириус, а в марте депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. Так, Сочи решили разделить на два муниципальных образования — городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус.

В ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект «О федеральной территории «Сириус», который сможет закрепить федеральную территорию «Сириус» как новый вид публично-правового образования. Это значит, что в Сириусе будет собственный бюджет и свои органы публичной власти, наделенные полномочиями органов местного самоуправления, а также некоторыми полномочиями федеральных госорганов и органов субъектов РФ.