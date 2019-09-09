Врио мэра Сочи стал вице-губернатор Кубани

Как сообщали Юга.ру, в июле в Сочи объявили конкурс на должность мэра. Прием документов от желающих участвовать в выборах проходил с 30 июля по 29 августа, всего было 18 претендентов. В последний день подачи заявок Анатолий Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост главы Сочи.

9 сентября истекли полномочия Анатолия Пахомова на посту главы Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приехал на курорт, чтобы представить совету города временно исполняющего обязанности мэра курорта. Им стал Алексей Копайгородский, который также назначен первым заместителем главы Сочи, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Ранее он занимал должность вице-губернатора Кубани и занимался вопросами внутренней политики.

Кто такой Алексей Копайгородский

Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. Окончил школу с серебряной медалью. Выпускник Краснодарского высшего военного училища им. генерала Штеменко (2008). Получил дипломы Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (2012) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2015). С 2003 по 2013 годы служил в Вооруженных силах РФ.

С января 2014 года по февраль 2016 года работал на руководящих должностях в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края. С февраля 2016-го по март 2017 года занимал пост замглавы Краснодара.

В марте 2017-го назначен директором департамента внутренней политики краевой администрации. В сентябре того же года стал вице-губернатором Краснодарского края.

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