Кубанские депутаты одобрили преобразование сочинского поселка Сириус в отдельный муниципалитет

Поселок городского типа Сириус в Имеретинской низменности Сочи образовали распоряжением кабмина 1 февраля 2020 года. Присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители.

25 марта на сессии ЗСК городское собрание Сочи выступило с законодательной инициативой и выразило мнение жителей курорта о согласии с планируемыми изменениями. Руководитель представительного органа курорта Виктор Филонов отметил, что Сочи преобразуют с помощью разделения на два муниципальных образования — городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус. Такое решение поддержало большинство местных жителей на публичных слушаниях.

«На 27-й октябрьской сессии мы рассмотрели вопрос о создании на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, поселка городского типа, которому впоследствии распоряжением Правительства было присвоено наименование "Сириус". Сейчас, в соответствии с нормами российского законодательства, продолжается процесс правового оформления этого вопроса», — уточнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проекты документов, которые определят границы двух муниципальных образований и их административные центры — Сочи и поселок городского типа Сириус соответственно. Депутаты единогласно приняли решение по вопросам разделения Сочи и определения границ двух округов. Теперь документы должен подписать губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе ЗСК.