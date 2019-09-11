Новый мэр Сочи официально вступил в должность

Копайгородского 9 сентября назначили временно исполняющим обязанности мэра Сочи после того, как истекли полномочия Анатолия Пахомова. На следующий день на сессии городского собрания по итогам тайного голосования его избрали главой курорта. За него проголосовали все 44 депутата.

Новый мэр 11 сентября принес присягу в городском собрании.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Сочи соблюдать конституцию РФ, устав, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветания города и благополучия его жителей», — сказал Копайгородский.

Он добавил, что будет руководить городом справедливо и честно, опираться на всю команду. По словам главы курорта, главная задача — создание единой команды для решения всех задач.

«Приложу максимальные усилия, имея определенный багаж знаний и опыта. Я обязуюсь максимально выкладываться на этой должности, не подводить никого и оперативно решать все вопросы», — заключил Копайгородский.