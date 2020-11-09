В Сочи хотят создать первую в России федеральную территорию «Сириус», где будут свои органы власти и бюджет
9 ноября в Государственную Думу России внесли законопроект о федеральной территории «Сириус» около Сочи
В 2015 году образовательный фонд «Талант и успех», учрежденный деятелями науки, спорта и искусства, открыл центр «Сириус», специалисты которого выявляют в регионах самых результативных школьников, развивают и поддерживают их. В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что «Сириус» станет независимым от государства.
1 февраля 2020 года распоряжением кабинета министров в Имеретинской низменности, где находится центр, образовали поселок городского типа Сириус, а уже 25 марта депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. Тогда же руководитель представительного органа курорта Виктор Филонов отметил, что Сочи преобразуют через разделение на два муниципальных образования — городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус.
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9 ноября в Госдуму внесли законопроект «О федеральной территории «Сириус». С помощью него планируют закрепить федеральную территорию «Сириус» как новый вид публично-правового образования. Согласно проекту, Сириус будет иметь собственный бюджет, имущество и имущественные права. Также на территории появятся свои органы публичной власти, у которых будут полномочия органов местного самоуправления, а также некоторые полномочия федеральных госорганов и органов субъектов РФ.
Таким образом, в федеральном ведении окажется Олимпийский парк и объекты Имеретинской низменности.
9 ноября в пресс-службе образовательного центра «Сириус» рассказали порталу Юга.ру, что территорию трансформируют в город-университет и реализуют там модель комплексного развития.
«Федеральная территория «Сириус» станет инновационным проектом городского развития», — заявили в организации.
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