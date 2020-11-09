В Сочи хотят создать первую в России федеральную территорию «Сириус», где будут свои органы власти и бюджет

В 2015 году образовательный фонд «Талант и успех», учрежденный деятелями науки, спорта и искусства, открыл центр «Сириус», специалисты которого выявляют в регионах самых результативных школьников, развивают и поддерживают их. В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что «Сириус» станет независимым от государства.

1 февраля 2020 года распоряжением кабинета министров в Имеретинской низменности, где находится центр, образовали поселок городского типа Сириус, а уже 25 марта депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. Тогда же руководитель представительного органа курорта Виктор Филонов отметил, что Сочи преобразуют через разделение на два муниципальных образования — городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус.