В Сочи официально появился поселок Сириус 

Краснодарский край

Распечатать

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 1 февраля подписал распоряжение о создании поселка городского типа Сириус в Сочи

В документе, размещенном на официальном портале правовой информации, сказано, что наименование поселку присвоено на основании предложения Заксобрания Краснодарского края. 

Новая административно-территориальная единица образована в Имеретинской низменности Сочи. Как писали Юга.ру, присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

Сначала рабочим названием было пгт Олимпийский, так как в границах территории расположен Олимпийский парк, однако в сентябре для поселка придумали название Сириус. В октябре в Сочи провели опрос о создании поселка, и 30 октября депутаты Заксобрания Кубани единогласно утвердили его создание.

В январе Краснодарском краевом суде начался процесс по иску жителей Сочи об оспаривании этого постановления ЗСК. Истцы указали, что документ был принят с нарушениями. В частности, решение о проведении опроса по поводу создания поселка принимало Заксобрание, хотя такие вопросы находятся в ведении горсобрания Сочи. Также заявители считают спорной саму формулировку вопросов, которая не содержит конкретики о местонахождении поселка.

Сейчас в Сочи уже есть один поселок городского типа — это Красная Поляна. Всего на курорте 12 сельских округов. В декабре в городе прошел опрос о присвоении статуса поселка еще одной местности — микрорайону Дагомыс в Лазаревском районе.

Михаил Мишустин Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кассационный суд встал на сторону матери-одиночки из Краснодара, которую осудили за жалобу Путину на застройщика
В Сочи официально появился поселок Сириус 
Сотрудника учебной авиабазы в Адыгее задержали за попытку «решить вопрос» с переводом военного в Армавир за взятку
«Краснодар» создаст женскую футбольную команду
РПЦ откажется освящать бомбы и ракеты, но продолжит благословлять пушки и БТР
На Дону студент из Анапы умер после вечеринки в общежитии

Лента новостей

Краснодарка пожаловалась Путину на застройщика

В ответ тот подал на нее в суд и выиграл дело

Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства

В Госдуме собрались бороться с этим

«Краснодар» создаст женскую футбольную команду
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале