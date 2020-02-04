В Сочи официально появился поселок Сириус 

В документе, размещенном на официальном портале правовой информации, сказано, что наименование поселку присвоено на основании предложения Заксобрания Краснодарского края.

Новая административно-территориальная единица образована в Имеретинской низменности Сочи. Как писали Юга.ру, присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

Сначала рабочим названием было пгт Олимпийский, так как в границах территории расположен Олимпийский парк, однако в сентябре для поселка придумали название Сириус. В октябре в Сочи провели опрос о создании поселка, и 30 октября депутаты Заксобрания Кубани единогласно утвердили его создание.

В январе Краснодарском краевом суде начался процесс по иску жителей Сочи об оспаривании этого постановления ЗСК. Истцы указали, что документ был принят с нарушениями. В частности, решение о проведении опроса по поводу создания поселка принимало Заксобрание, хотя такие вопросы находятся в ведении горсобрания Сочи. Также заявители считают спорной саму формулировку вопросов, которая не содержит конкретики о местонахождении поселка.

Сейчас в Сочи уже есть один поселок городского типа — это Красная Поляна. Всего на курорте 12 сельских округов. В декабре в городе прошел опрос о присвоении статуса поселка еще одной местности — микрорайону Дагомыс в Лазаревском районе.