ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в организации считают, что маски нужны и в помещениях

С конца сентября в России начало расти количество случаев заражения коронавирусом, максимальные показатели по заболеваемости обновляются практически ежедневно. Так, 2 декабря в стране снова был побит суточный рекорд по числу умерших от COVID-19. При этом на Кубани накануне выявили 167 носителей коронавируса, а в «красных зонах» зарегистрировали смерть еще 8 пациентов, в том числе двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет без сопутствующих заболеваний.

В октябре оперштаб Краснодарского края разъяснил правила соблюдения масочного режима, который действует в регионе с апреля, а осенью его неоднократно ужесточали. При этом с 27 октября ношение масок стало обязательным для всех жителей России.

2 декабря RT сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в ВОЗ считают, что в условиях пандемии маски нужно надевать вне помещений в случаях, если невозможно дистанцироваться. Это правило распространяется на все общественные места (магазины, офисы, школы и так далее), где нет условий, чтобы выдержать социальную дистанцию как минимум в 1 метр.

Эксперты ВОЗ также рекомендовали носить маски в помещениях с плохой вентиляцией, вне зависимости от того, соблюдается дистанция или нет.

Рекомендации касаются взрослых и детей старше 12 лет. Детям до 5 лет маски не нужны. Необходимость надевать маску детям в возрасте от 6 до 11 лет зависит от ситуаци.