В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

По данным оперативного штаба Кубани, в регионе за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 170 человек, включая 20 детей. Всего за время пандемии ковид обнаружили у 21 тыс. 399 кубанцев, из них 1 тыс. 806 — дети.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 26 ноября сообщил РИА «Новости» , что наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются высокая температура и кашель .

По данным специалиста, только у 2% ковидных пациентов педиатров были проблемы с желудочно-кишечным трактом . При этом потеря обоняния не является характерным симптомом, так как у маленьких детей это сложно понять, а сами объяснить они не могут, написал RT .

Наиболее опасный симптом, как у детей, так и у взрослых , — это одышка . Она свидетельствует о течении болезни в тяжелой форме. Однако пока ее зафиксировали только у 0,2% зараженных детей, обычно так болеют малыши до года. Пневмония развилась у 2,4% инфицированных несовершеннолетних, добавил Горелов.

По данным Роспотребнадзора, среди всех заболевших ковидом около 8% — дети. При этом 2/3 носителей вируса переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме.

Напомним, к 26 ноября COVID-19 подтвердился у 2 млн 187 тыс. 990 жителей России. Таким образом, за все время коронавирусом в стране заболели около 175 тыс. детей.