На Кубани от коронавируса умерли еще 8 человек, в том числе мужчины 36 и 39 лет

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 2 декабря сообщил о 8 летальных случаях за сутки в ковид-госпиталях региона

Напомним, в России снова побили рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Кроме того, 167 новых случаев коронавируса выявили на Кубани. Как расссказали позже в оперштабе региона, за последние сутки в «красных зонах» скончались еще 8 пациентов.

В краевой клинической больнице № 1 Краснодар умер 36-летний житель краевого центра. Из-за коронавируса у мужчины развилась двусторонняя пневмония крайне тяжелой формы. Последние дни он находился на ИВЛ. В оперштабе уточнили, что сопутствующих заболеваний у краснодарца не было.

Еще один мужчина в возрасте 39 лет скончался от двусторонней пневмонии в краевой клинической больнице № 2. У него был подтвержденный COVID-19.

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Врачам Северской ЦРБ не удалось спасти 90-летнего местного жителя. Пенсионера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. Диагнозы мужчины — воспаление легких и сердечно-сосудистые заболевания.

80-летняя жительница Армавира умерла в городской инфекционной больнице № 4 от ковидной двусторонней пневмонии. У пенсионерки также были хронический лимфолейкоз, заболевания сердца и сосудов.

В Крымской ЦРБ скончался 67-летний житель Геленджика. Его диагнозы — коронавирус, двусторонняя пневмония, сердечно-сосудистые и неврологические патологии.

В Тихорецкой ЦРБ зафиксировали смерть 73-летнего жителя района. Пенсионер находился на ИВЛ. У него был COVID-19, двусторонняя пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

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Еще два летальных случая за сутки произошли в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Там умер 82-летний житель Тбилисского района с воспалением легких, гипертонией, хронической болезнью почек и нефропатией. Также медики не смогли спасти 85-летнего краснодарца. Его доставили на скорой в крайне тяжелом состоянии. Причина смерти пациента — двусторонняя пневмония, ковид. Мужчина страдал гипертонией.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заразились 22 тыс. 419 человек. Выздоровели 15 тыс. 266 пациентов, а 614 человек умерли.

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