Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России, в том числе на парковках и в лифтах
27 октября Роспотребнадзор опубликовал постановление о введении общероссийских коронавирусных ограничений
UPD от Роспотребнадзора России: ведомство пояснило, что место массового пребывания людей — это территория общего пользования, на которой при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
В опубликованном документе устанавливается, что абсолютно все граждане России и находящиеся в стране обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, сообщает RT.
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Также Роспотребнадзор рекомендует местным властям запретить работу организаций, которые занимаются зрелищно-развлекательными мероприятиями и общепитом, с 23:00 до 6:00, сообщает «360». Кроме того, регионам рекомендовали усилить режим дезинфекции в местах массового скопления и общественном транспорте и обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 тестов на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 дней).
Постановление вступит в силу с 28 октября.
Следует отметить, что, согласно режиму повышенной готовности, масочный режим и так действует на территории Краснодарского края. 22 октября местный Роспотребнадзор рассказал, почему не стоит ждать возобновления карантина на Кубани.
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