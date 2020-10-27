Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России, в том числе на парковках и в лифтах

UPD от Роспотребнадзора России: ведомство пояснило, что место массового пребывания людей — это территория общего пользования, на которой при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

В опубликованном документе устанавливается, что абсолютно все граждане России и находящиеся в стране обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, сообщает RT.