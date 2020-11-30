На Кубани в «красных зонах» за сутки умерли 6 пациентов, в том числе женщины 39 и 42 лет

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 30 ноября от коронавируса умерли 599 человек

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 166 новых случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба, в «красных зонах» скончались еще 6 человек.

В краевой клинической больнице № 1 Краснодара умер 68-летний житель Тихорецкого района. Он попал в госпиталь в тяжелом состоянии. Из-за коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония, врачи перевели пациента на ИВЛ. Также мужчина страдал гипертонией и сахарным диабетом.

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Еще один житель Тихорецка скончался в возрасте 52 лет в районной больнице от двусторонней ковидной пневмонии. Сопутствующие диагнозы пациента — лимфома и гипертония.

Врачам инфекционной больницы № 2 Сочи не удалось спасти 59-летнюю жительницу города-курорта, которая находилась на ИВЛ с воспалением легких. У женщины был положительный анализ на COVID-19.

В Крымской ЦРБ с таким же диагнозом умерла жительница Темрюкского района, которой было 39 лет. Женщина находилась на ИВЛ.

Врачи Усть-Лабинской ЦРБ потреяли 59-летнего жителя Кореновского района. Причиной его смерти стали коронавирусная инфекция и двусторонняя пневмония. Также мужчина страдал сахарным диабетом.

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Шестой жертвой ковида за сутки стала 42-летняя жительница станицы Северской, которая умерла в местной ЦРБ. У женщины были воспаление легких и ишемия.

Всего за время пандемии на Кубани официально зарегистировали 22 тыс. 89 носителей коронавируса. За все время в регионе скончались 599 пациентов.

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