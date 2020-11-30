На Кубани выявили 166 новых случаев коронавируса, из них 65 — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 30 ноября общее число заболевших коронавирусом превысило 22 тыс. человек
Согласно официальным данным, в России за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 26 тыс. 338 человек. Из больниц выписали 17 тыс. 247 россиян, врачи не смогли спасти 368 пациентов.
Всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 2 млн 295 тыс. 654 человека. Из них 39 тыс. 895 заболевших скончались, а 1 млн 778 тыс. 704 выздоровели. Это данные федерального оперштаба.
Читайте также:
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве — 6 тыс. 511, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 691, в Московской области — 1 тыс. 64.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 334, Крым — 227, Ставропольский край — 226, Краснодарский край — 166, Дагестан — 115, Чечня — 112, Адыгея — 98, Кабардино-Балкария — 93, Карачаево-Черкесия — 92, Ингушетия — 78, Северная Осетия — 78, Севастополь — 65.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 166 новых заболевших 94 женщины и 72 мужчины, в том числе 22 ребенка в 3 муниципалитетах. Возраст пациентов от 1 года до 90 лет.
Как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 65;
- в Павловском районе — 14;
- в Сочи — 11;
- в Анапе — 10;
- в Туапсинском и Калининском районах — по 7;
- в Абинском и Ейском районах — по 6;
- в Белореченском, Ленинградском, Отрадненском районах — по 5;
- в Кореновском, Кавказском, Темрюкском, Гулькевичском районах — по 3;
- в Горячем Ключе, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 2;
- в Армавире, Динском, Северском, Тимашевском и Новопокровском районах — по 1.
К 30 ноября на Кубани заболели 22 тыс. 89 человек, включая 1 тыс. 887 детей. Показатель заболеваемости достиг 389,2 случаев на 100 тыс. населения края. За все время выздоровели 14 тыс. 964 пациента, а 599 человек спасти не удалось (+6 летальных случаев за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 58 пациентов, еще 3 — на ЭКМО.
К кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 96 тыс. 386 жителей края, из них 7 тыс. 351 ребенок. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдается 7 тыс. 131 человек, включая 1 тыс. 590 детей. За все время проведено 1 млн 714 тыс. 194 исследований на COVID-19.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Люди стали больше ценить то, что у них есть»
Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян