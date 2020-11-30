На Кубани выявили 166 новых случаев коронавируса, из них 65 — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 30 ноября общее число заболевших коронавирусом превысило 22 тыс. человек

Согласно официальным данным, в России за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 26 тыс. 338 человек. Из больниц выписали 17 тыс. 247 россиян, врачи не смогли спасти 368 пациентов . Всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 2 млн 295 тыс. 654 человека. Из них 39 тыс. 895 заболевших скончались , а 1 млн 778 тыс. 704 выздоровели. Это данные федерального оперштаба.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве — 6 тыс. 511, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 691, в Московской области — 1 тыс. 64. На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 334, Крым — 227, Ставропольский край — 226, Краснодарский край — 166 , Дагестан — 115, Чечня — 112, Адыгея — 98, Кабардино-Балкария — 93, Карачаево-Черкесия — 92, Ингушетия — 78, Северная Осетия — 78, Севастополь — 65.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 166 новых заболевших 94 женщины и 72 мужчины, в том числе 22 ребенка в 3 муниципалитетах. Возраст пациентов от 1 года до 90 лет.

Как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 65;

в Павловском районе — 14;

в Сочи — 11;

в Анапе — 10;

в Туапсинском и Калининском районах — по 7;

в Абинском и Ейском районах — по 6;

в Белореченском, Ленинградском, Отрадненском районах — по 5;

в Кореновском, Кавказском, Темрюкском, Гулькевичском районах — по 3;

в Горячем Ключе, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 2;

в Армавире, Динском, Северском, Тимашевском и Новопокровском районах — по 1.

К 30 ноября на Кубани заболели 22 тыс. 89 человек, включая 1 тыс. 887 детей . Показатель заболеваемости достиг 389,2 случаев на 100 тыс. населения края. За все время выздоровели 14 тыс. 964 пациента, а 599 человек спасти не удалось (+6 летальных случаев за сутки) . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 58 пациентов, еще 3 — на ЭКМО.