Минздрав Кубани: в ЦРБ Староминской не нашли нарушений после жалоб пациенток роддома, одна из которых умерла вместе с нерожденным ребенком

25 ноября портал Юга.ру получил ответ минздрава Краснодарского края на вопросы о роддоме Староминской районной больницы. Ранее местные жительницы рассказали о непрофессионализме врачей и вымогательстве

11 ноября «Новая газета» выпустила материал о случаях смерти рожениц и младенцев в станице Староминской и рассказала историю местной жительницы, 37-летней Ольги Журавлевой. 17 апреля женщина на седьмом месяце беременности неожиданно почувствовала боль в животе. В отделении гинекологии в ЦРБ Староминской проблем у пациентки и ее плода не нашли. Лечащим врачом женщины назначили заведующую роддомом Светлану Петренко. Журавлевой сообщили, что ее боль вызвана реакцией поджелудочной на жареную рыбу, которую она ела накануне. В больнице женщина провела 10 дней, лекарства ей приходилось покупать самостоятельно.

После выписки из больницы боли становились сильнее с каждым днем. В местном стационаре сказали, что отправят беременную в Краснодар, так как у них нет оборудования для постановки диагноза. По словам мужа, Михаила Журавлева, в краевом центре его супругу начали обследовать не сразу из-за большого количества больных коронавирусом. Обследование ничего не выявило, из-за сильных болей женщину перенаправили в перинатальный центр, а затем в роддом № 1, однако в обоих учреждениях ее не приняли. Позже беременная снова оказалась в учреждении, куда ее привезли изначально. 13 мая пациентку выписали, однако ее состояние становилось хуже, появились отеки. В районной больнице Староминской врачи снова сказали, что сильные боли вызваны нарушением диеты . 5 и 6 июня, когда Журавлева лежала в ЦРБ, персонал позвонил заведующей и сообщил, что ее подопечной совсем плохо. Однако Светлана Петренко отказалась ехать, потому что празднует Троицу в кругу семьи . Эти показания, утверждает Михаил Журавлев, он видел в документах следователя. 8 июня они потеряли ребенка.

Во время извлечения умершей дочери у пациентки обнаружили тромбоз кишечника. Большую часть этого органа пришлось удалить, после чего женщину отправили в реанимацию в Краснодар. Там у нее удалили матку и маточные трубы, обнаружилось воспаление легких. 10 июля мужу пациентки сообщили о смерти жены. По наблюдениям Журавлева, патологии не замечали на всех этапах обследования. При этом адвокат с медицинским образованием Евгения Кротова отметила «Новой газете», что уже в мае имелась картина острого генерализованного сепсиса. По словам супруга погибшей, после смерти его жены Петренко сразу поехала в краевой минздрав, а затем сказала ему, что «там она все вопросы порешала» и осталось решить их только с ним.

После ситуации с Ольгой Журавлевой в конце августа — начале сентября в прокуратуру поступили многочисленные заявления с просьбой проверить деятельность заведующей роддомом и заведующей гинекологией Горобец Ю. А., которая приходится Светлане Петренко дочерью. Местные жители жаловались на непрофессионализм и вымогательство денег.

Также «Новая газета» рассказала об опыте других женщин, которые поведали свои истории после смерти Ольги Журавлевой. Одна из пациенток говорила, что сама покупала себе дорогостоящие препараты, которыми ее лечили в больнице, оплачивала капельницы и физраствор. По ее словам, медики ссылались на отсутствие финансирования, поэтому даже сотрудникам приходится покупать форму и перчатки за свой счет. Другая женщина отмечала, что за роды приходится платить по 30 тыс. рублей, при этом в больнице нет ремонта, а оборудование стоит еще с прошлого века.

Еще одна женщина, Наталья, родила в 2009 году девочку, у которой оказался сильнейший неоперабельный порок сердца. Специалисты в Краснодаре заявили ей, что патологию невозможно было не заметить на ранних сроках. Младенец умер спустя две недели. Наталья обвиняет врачей в том, что ее ребенок умер в муках. У другой пациентки, Натальи Александровой, в 2017 году начались роды на 40-й неделе. Ее ребенок умер спустя 40 минут. В справке о смерти было указано, что причиной стала асфиксия, множественные пороки развития плода и двойное обвитие пуповины. Так же говорила и Петренко. Однако обвития не было, утверждает местная жительница. Кроме того, она слышала первый плач. В морге супругам не дали заключения о смерти, при этом больница не сообщила в правоохранительные органы о гибели младенца, а документы из папки роженицы кто-то изъял. С 2017 года муж и жена ждут результат судебно-медицинской экспертизы от следственного комитета.

Портал Юга.ру направил запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края. 25 ноября в ведомстве ответили, что провести проверку по факту смерти Ольги Журавлевой невозможно, так как делом занимается следственный комитет. При этом от сотрудников учреждения сообщений о недостаточном финансировании не поступало.

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