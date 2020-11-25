Минздрав Кубани: в ЦРБ Староминской не нашли нарушений после жалоб пациенток роддома, одна из которых умерла вместе с нерожденным ребенком
25 ноября портал Юга.ру получил ответ минздрава Краснодарского края на вопросы о роддоме Староминской районной больницы. Ранее местные жительницы рассказали о непрофессионализме врачей и вымогательстве
11 ноября «Новая газета» выпустила материал о случаях смерти рожениц и младенцев в станице Староминской и рассказала историю местной жительницы, 37-летней Ольги Журавлевой.
17 апреля женщина на седьмом месяце беременности неожиданно почувствовала боль в животе. В отделении гинекологии в ЦРБ Староминской проблем у пациентки и ее плода не нашли. Лечащим врачом женщины назначили заведующую роддомом Светлану Петренко. Журавлевой сообщили, что ее боль вызвана реакцией поджелудочной на жареную рыбу, которую она ела накануне. В больнице женщина провела 10 дней, лекарства ей приходилось покупать самостоятельно.
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После выписки из больницы боли становились сильнее с каждым днем. В местном стационаре сказали, что отправят беременную в Краснодар, так как у них нет оборудования для постановки диагноза. По словам мужа, Михаила Журавлева, в краевом центре его супругу начали обследовать не сразу из-за большого количества больных коронавирусом. Обследование ничего не выявило, из-за сильных болей женщину перенаправили в перинатальный центр, а затем в роддом № 1, однако в обоих учреждениях ее не приняли. Позже беременная снова оказалась в учреждении, куда ее привезли изначально. 13 мая пациентку выписали, однако ее состояние становилось хуже, появились отеки. В районной больнице Староминской врачи снова сказали, что сильные боли вызваны нарушением диеты.
5 и 6 июня, когда Журавлева лежала в ЦРБ, персонал позвонил заведующей и сообщил, что ее подопечной совсем плохо. Однако Светлана Петренко отказалась ехать, потому что празднует Троицу в кругу семьи. Эти показания, утверждает Михаил Журавлев, он видел в документах следователя. 8 июня они потеряли ребенка.
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Во время извлечения умершей дочери у пациентки обнаружили тромбоз кишечника. Большую часть этого органа пришлось удалить, после чего женщину отправили в реанимацию в Краснодар. Там у нее удалили матку и маточные трубы, обнаружилось воспаление легких. 10 июля мужу пациентки сообщили о смерти жены.
По наблюдениям Журавлева, патологии не замечали на всех этапах обследования. При этом адвокат с медицинским образованием Евгения Кротова отметила «Новой газете», что уже в мае имелась картина острого генерализованного сепсиса. По словам супруга погибшей, после смерти его жены Петренко сразу поехала в краевой минздрав, а затем сказала ему, что «там она все вопросы порешала» и осталось решить их только с ним.
После ситуации с Ольгой Журавлевой в конце августа — начале сентября в прокуратуру поступили многочисленные заявления с просьбой проверить деятельность заведующей роддомом и заведующей гинекологией Горобец Ю. А., которая приходится Светлане Петренко дочерью. Местные жители жаловались на непрофессионализм и вымогательство денег.
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Также «Новая газета» рассказала об опыте других женщин, которые поведали свои истории после смерти Ольги Журавлевой. Одна из пациенток говорила, что сама покупала себе дорогостоящие препараты, которыми ее лечили в больнице, оплачивала капельницы и физраствор. По ее словам, медики ссылались на отсутствие финансирования, поэтому даже сотрудникам приходится покупать форму и перчатки за свой счет. Другая женщина отмечала, что за роды приходится платить по 30 тыс. рублей, при этом в больнице нет ремонта, а оборудование стоит еще с прошлого века.
Еще одна женщина, Наталья, родила в 2009 году девочку, у которой оказался сильнейший неоперабельный порок сердца. Специалисты в Краснодаре заявили ей, что патологию невозможно было не заметить на ранних сроках. Младенец умер спустя две недели. Наталья обвиняет врачей в том, что ее ребенок умер в муках.
У другой пациентки, Натальи Александровой, в 2017 году начались роды на 40-й неделе. Ее ребенок умер спустя 40 минут. В справке о смерти было указано, что причиной стала асфиксия, множественные пороки развития плода и двойное обвитие пуповины. Так же говорила и Петренко. Однако обвития не было, утверждает местная жительница. Кроме того, она слышала первый плач. В морге супругам не дали заключения о смерти, при этом больница не сообщила в правоохранительные органы о гибели младенца, а документы из папки роженицы кто-то изъял. С 2017 года муж и жена ждут результат судебно-медицинской экспертизы от следственного комитета.
Портал Юга.ру направил запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края. 25 ноября в ведомстве ответили, что провести проверку по факту смерти Ольги Журавлевой невозможно, так как делом занимается следственный комитет. При этом от сотрудников учреждения сообщений о недостаточном финансировании не поступало.
По данным ЦРБ, все назначаемые лекарства Журавлева получала в полном объеме, а больница оснащена одноразовыми шприцами и системами для вливаний. Также в пресс-службе указали на то, что в 2020 году в ЦРБ меняли кровлю, окна, двери и проводку, а капремонт гинекологического отделения проводили в 2004 году.
Кроме того, Юга.ру спросили, связывалась ли заведующая роддомом Петренко с краевым минздравом. В ведомстве ответили, что она не обращалась «в связи с событиями, указанными в запросе».
В министерстве подтвердили, что в прокуратуру района коллективно обращались граждане по вопросам оказания помощи в ЦРБ. Однако доводы, изложенные в обращении, не подтвердились. Сейчас минздрав региона по поручению прокуратуры изучает информацию из «Новой газеты».
Наконец, редакция поинтересовалась показателями смертности рожениц в роддоме Староминской в 2019 и 2020 годах. Случаев смерти не зафиксировано, ответили в ведомстве. Показатель младенческой смертности в Староминском районе в 2019 году составил 0,34%, за 9 месяцев 2020 года — 0,75%.
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