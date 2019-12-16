СК рассказал подробности смерти мальчика после приема у лора в Анапе
Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в больнице Анапы
По версии следствия, 6 декабря 13-летний подросток с диагнозом «синусит» обратился в городскую больницу Анапы. Там у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Медики сделали мальчику анастезию слизистых носовых проходов, после чего поочередно произвели пункцию [прокол — Юга.ру] и промывку правой и левой гайморовых пазух.
В какой-то момент мальчику стало плохо и его доставили в реанимацию, где он скончался. По факту смерти ребенка следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили 16 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне отец ребенка в своем инстаграме рассказал об обстоятельствах смерти сына. По словам мужчины, предварительной причиной смерти стал шок, однако какой именно — неизвестно.
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