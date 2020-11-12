В Краснодаре снова перенесли начало строительства трамвайной ветки на улице Московской, в этот раз — на середину декабря
11 ноября в Краснодаре прошел городской совет по развитию транспорта и дорожному хозяйству, на котором обсудили строительство новых трамвайных линий
Как писали Юга.ру, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара собрали подписи и потребовали продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный суд вернул в собственность муниципалитета 13 земельных участков под дорогой в том районе. Власти Краснодара выделили деньги на проект, но уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.
В январе 2020 года власти рассказали, что планируют начать строительство не позднее июля. В марте уточнялось, что работы продлятся 13 месяцев и завершатся в августе 2021 года. Сначала мэрия рассчитывала получить положительное заключение экспертизы в июне, затем этот срок перенесся на 1 сентября. В августе мэр города Евгений Первышов сообщил, что строить линию начнут в середне осени, а первый трамвай пойдет по ней в конце 2021 года — «Только если метеорит не упадет».
28 сентября власти сказали, что проект прошел госэкспертизу и что возведение планируется начать в ноябре. В октябре в мэрии заявили, что намерены объявить конкурс по выбору подрядчиков и начать строить линию до 1 декабря.
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11 ноября на городском совете по дорожному хозяйству сообщили, что старт строительства запланирован на середину декабря. Завершить работы при этом хотят в 2021 году.
«Работы включают строительство порядка 5 км трамвайного полотна, диспетчерского пункта, двух подземных пешеходных переходов, восьми посадочных площадок», — сообщил на встрече заместитель директора департамента транспорта Краснодара Евгений Беляков.
Параллельно идет разработка проектов планировки трамвайной линии в микрорайонах Гидростроителей и Губернском, добавили в пресс-службе мэрии.
На реализацию проекта потребуется 975 млн рублей, при этом из городского бюджета потратят более 907 млн рублей. Длина трамвайной ветки по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка» составит 5 км. Помимо новой ветки, в районе улиц Московской и Петра Метальникова собираются озеленить территорию, а для пассажиров трамваев сделать перехватывающую парковку. Это первое строительство новых трамвайной линии в городе за последние 20 лет.
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