В Краснодаре снова перенесли начало строительства трамвайной ветки на улице Московской, в этот раз — на середину декабря

Как писали Юга.ру, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара собрали подписи и потребовали продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный суд вернул в собственность муниципалитета 13 земельных участков под дорогой в том районе. Власти Краснодара выделили деньги на проект, но уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.

В январе 2020 года власти рассказали, что планируют начать строительство не позднее июля. В марте уточнялось, что работы продлятся 13 месяцев и завершатся в августе 2021 года. Сначала мэрия рассчитывала получить положительное заключение экспертизы в июне, затем этот срок перенесся на 1 сентября. В августе мэр города Евгений Первышов сообщил, что строить линию начнут в середне осени, а первый трамвай пойдет по ней в конце 2021 года — «Только если метеорит не упадет».

28 сентября власти сказали, что проект прошел госэкспертизу и что возведение планируется начать в ноябре. В октябре в мэрии заявили, что намерены объявить конкурс по выбору подрядчиков и начать строить линию до 1 декабря.