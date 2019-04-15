Более 17 га земли на улице Московской вернули в собственность Краснодара
Верховный суд РФ в апреле вернул земли под дорогами по улицам Московской и Петра Метальникова в собственность Краснодара
Читайте также:
Судебный процесс вокруг 13 участков земли общей площадью более 17,2 га в Музыкальном микрорайоне начался несколько лет назад. Самые крупные из них расположены по улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова и по Петра Метальникова от Евгении Жигуленко до Ростовского шоссе.
Земли оказались в частной собственности компании «Каталина Парк», которая пыталась через суд изъять участки и получить от администрации 580 млн рублей. Однако в августе 2018 года краснодарский краевой суд встал на сторону мэрии.
Компания обжаловала это решение в Верховном суде РФ, но это не увенчалось успехом. Суд окончательно подтвердил право муниципалитета на земельные участки. Такой вердикт завершил процесс возвращения этой территории в муниципальную собственность и дал возможность проектировать и строить трамвайную линию от Солнечной до Петра Метальникова, сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор правового департамента городской администрации Милена Егорова рассказала, что решение Верховного суда напрямую связано с завершением еще одного судебного процесса — об истребовании этих участков у ООО «Каталина парк» в муниципальную собственность. В ближайшее время состоится заседание по рассмотрению этого вопроса.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в конце февраля в Краснодаре 4,2 тыс. человек подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайные пути до улицы Петра Метальникова.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.