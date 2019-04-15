Более 17 га земли на улице Московской вернули в собственность Краснодара

Верховный суд РФ в апреле вернул земли под дорогами по улицам Московской и Петра Метальникова в собственность Краснодара

Судебный процесс вокруг 13 участков земли общей площадью более 17,2 га в Музыкальном микрорайоне начался несколько лет назад. Самые крупные из них расположены по улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова и по Петра Метальникова от Евгении Жигуленко до Ростовского шоссе.

Земли оказались в частной собственности компании «Каталина Парк», которая пыталась через суд изъять участки и получить от администрации 580 млн рублей. Однако в августе 2018 года краснодарский краевой суд встал на сторону мэрии.