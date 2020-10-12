Власти Краснодара намерены начать строительство трамвайной линии на улице Московской до 1 декабря
В администрации Краснодара 12 октября сообщили, что в ближайшее время проведут конкурс по выбору подрядной организации для строительства трамвайной линии в Музыкальном микрорайоне
Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный суд вернул в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Летом прошлого года власти Краснодара выделили деньги на проект, однако уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.
28 сентября 2020 года стало известно, что проект строительства трамвайной ветки прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.
Длина трамвайной ветки по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка» составит 5 км. Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Краснодара, это первое строительство новых трамвайных линий в городе за последние 20 лет. Помимо новой линии, территорию в районе улиц Московской и Петра Метальникова собираются озеленить, а для пассажиров трамваев — сделать перехватывающую парковку.
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12 октября замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина на городской планерке сообщила, что строительно-монтажные работы обойдутся городскому бюджету более чем в 907 млн рублей. Из них 9,8 млн потратят в 2020 году, а 898 млн — в 2021-м.
Также во время совещания первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что техническая документация для заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ уже разработана. Власти собираются объявить конкурс по выбору подрядчиков до 16 октября.
«На сегодняшний день опасений по поводу реализации этого проекта нет. До конца этой недели мы объявляем конкурс. Затем заключаем контракт и до 1 декабря, как и планировали, уже приступаем к проведению строительно-монтажных работ», — заключил замглавы Краснодара Артем Доронин.
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