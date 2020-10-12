Власти Краснодара намерены начать строительство трамвайной линии на улице Московской до 1 декабря

В администрации Краснодара 12 октября сообщили, что в ближайшее время проведут конкурс по выбору подрядной организации для строительства трамвайной линии в Музыкальном микрорайоне

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный суд вернул в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Летом прошлого года власти Краснодара выделили деньги на проект, однако уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.

28 сентября 2020 года стало известно, что проект строительства трамвайной ветки прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.