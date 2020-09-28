Почти 1 млрд рублей потратят на строительство трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный Суд вернул в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект, однако уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.

В пресс-службе администрации Краснодара 28 сентября рассказали, что проект строительства трамвайной ветки прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Вскоре власти разместят конкурсную документацию для выбора подрядной организации.

«Проведение конкурса и заключение договора с подрядчиком продлятся до конца октября — начала ноября. Таким образом, производство работ по строительству трамвайной линии может начаться в ноябре 2020 года», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте финансов уточнили, что на реализацию проекта понадобится 975 млн рублей: на 2020 год 25 млн рублей и остальные деньги — на 2021 год.

В зоне строительства завершают формировать земельные участки и передавать их в бессрочное пользование. Длина новой ветки составит 5 км, она пройдет по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом возле ТЦ «Стрелка».