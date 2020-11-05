В Адыгее потратят 1 млрд рублей на проекты по индивидуальной программе развития региона в 2021 году

В пресс-службе главы Адыгеи 5 ноября сообщили, что в 2021 году в регионе реализуют восемь проектов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития

Напомним, в июне 2019 года в правительстве выбрали десять регионов России со слабой экономикой. В этот список попала Адыгея. Каждому региону назначили куратора из числа федеральных чиновников. За Адыгеей закрепили министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Команда Патрушева подготовила проект индивидуальной программы развития республики до 2024 года и направила его на утверждение в кабмин.

Юга.ру писали о том, что республика будет получать ежегодно по 1 млрд рублей. Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, деньги пойдут на конкретные дела. Всего в регионе собираются реализовать 30 крупных проектов, из них в 2020 и 2021 годах — 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов.

Так, в этом году в Адыгее уже завершили первый проект программы — в конце октября в Майкопе открыли новый медицинский центр для стоматологических и реабилитационных услуг.

Премьер-министр республики Геннадий Митрофанов сообщил, что 2021 году в индивидуальную программу развития региона войдет восемь проектов: три новых, остальные переходящие.

Так, в следующем году в Адыгее продолжат строить автомобильную дорогу от станицы Даховской к плато Лагонаки и реконструировать Пушкинский народный дом в Майкопе. При этом до конца 2020 года будет закуплено светотехническое и звуковое оборудование, начнется его монтаж.

Кроме того, два года займет создание инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе и закупка нового оборудования.

В этом году началась подготовка еще к двум мероприятиям индивидуальной программы, которые собираются реализовать в 2021-м. Это реконструкция автоматизированной газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском и создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей в Майкопе.

Среди новых проектов — решение вопросов технологического присоединения в туристской отрасли, укрепление берегов реки Белой в Майкопе. Кроме того, со следующего года намечено создание промышленного парка «Яблоновский».

«В этой работе у нас есть максимальная поддержка правительства, и мы должны сделать все для своевременного достижения поставленных целей, эффективного исполнения взятых на себя обязательств», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.