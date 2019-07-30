Команда куратора Адыгеи назвала позитивные и негативные факторы в развитии региона

В Адыгее составят дорожную карту по ускоренному социально-экономическому развитию региона на основе оценки команды куратора республики

«Нам необходима поддержка федерального центра. Мы намерены эффективно совместно работать, чтобы достичь целевых показателей национальных проектов. В этом плане у нас есть большой потенциал. Наблюдается рост макроэкономических показателей», — подчеркнул Кумпилов.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил значимость экспертной оценки и готовность к сотрудничеству с кураторами для прорывного развития региона.

Об этом 30 июля сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на совещании в Адыгее.

Представители ряда федеральных министерств 30 июля посетили Адыгею. По итогам визита специалисты дадут комплексную оценку развития региона и представят на утверждение дорожную карту по ускоренному социально-экономическому развитию республики.

В числе позитивных показателей кураторы отметили, что в Адыгее показатели валового регионального продукта на душу населения выше среднероссийских. Также они высоко оценили деятельность руководства республики, стабильную социально-политическую обстановку, отсутствие просроченных платежей по кредитам. Среди негативных факторов — снижение рождаемости и уровень безработицы.

Джамбулат Хатуов уточнил, что главная задача визита — сверить показатели и статистические данные, выяснить потребности региона и слабые места, требующие участия федерального центра.

«У нас есть вопросы к статистике, есть ряд показателей, которые занижают статус региона. Поэтому важны объективные данные, чтобы достичь целей в ближайшие пять лет, устранить сдерживающие факторы и осуществить прорыв в развитии», — отметил Хатуов.

По итогам совещания поручили ответственным лицам согласовать с федеральными министерствами все проекты республики и определить оптимальные пути их реализации, возможности получения федеральной поддержки. Все эти решения включат в дорожную карту. Они касаются развития инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, развития энергомощностей, микрокредитования, изменения пропорций займов по фонду промышленности, развития инфраструктуры промышленных парков. В частности, парк Яблоновский после запуска и вхождения резидентов может рассчитывать на господдержку.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея вошла в десятку регионов России со слабой экономикой, которым в июне назначили кураторов из числа федеральных чиновников. Республику будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.