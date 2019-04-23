Депутаты Адыгеи предложили парламентариям Кубани починить дорогу к плато Лагонаки или отдать ее республике

Власти Адыгеи в апреле предложили коллегам из Краснодарского края обратить внимание на содержание участка дороги, проходящей по Апшеронскому району к плато Лагонаки

Дорога к плато Лагонаки проходит в основном по территории Адыгеи. Ее содержание на участке, проходящем по Апшеронскому району, вызывает недовольство водителей и большие автомобильные заторы, особенно в период праздников, прокомментировали порталу Юга.ру в комитете Адыгеи по туризму и курортам. «Ожидается, что автомобильный поток еще больше увеличится после завершения строительства новой кольцевой дороги от Гузерипля к Лагонакскому нагорью, которое ведет руководство Адыгеи в рамках федеральной целевой программы», — сказали в ведомстве.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года началось строительство высокогорной кольцевой дороги Гузерипль — Лагонаки.

В связи с этим депутаты Государственного совета — Хасэ Адыгеи предложили коллегам из Законодательного собрания Краснодарского края объединить усилия для решения инфраструктурных вопросов в курортной зоне, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Госсовета-Хасэ. В первую очередь обсудили вопрос приведения в порядок участка дороги, ведущей от станицы Даховской к плато Лагонаки. Депутаты предложили несколько вариантов: Кубань должна войти в федеральные программы для получения средств на ремонт либо передать участок дороги в собственность республики или федерации. «Адыгея вкладывает существенные средства в развитие инфраструктуры в горной части. Чуть меньше половины трассы находится в ведении Краснодарского края. Мы заинтересованы, чтобы дорога к плато Лагонаки на всей протяженности была приведена в надлежащий порядок. Поэтому нам нужно выработать общее решение по ремонту этого участка дороги. От этого зависит не только полноценный отдых граждан, но и их безопасность», — отметил зампредседателя Госсовета-Хасэ республики Аскер Савв.

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