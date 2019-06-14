Десять регионов России со слабой экономикой, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов из числа федеральных министров

Отмечается, что при определении регионов со слабой экономикой Минэкономразвития не рассматривало регионы Северного Кавказа и Дальневосточного округа, так как ими уже занимаются отдельные министерства.

Комментируя решение премьер-министра Дмитрия Медведева о назначении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи, глава республики Мурат Кумпилов назвал это новым стартапом для всего региона.

«Прорывное развитие страны, реализация нацпроектов требует во всех регионах страны синхронности — от принятия управленческих решений до роста благосостояния граждан. Мы знаем о наших проблемах и преимуществах, одним из которых является выгодное географическое положение и природно-климатические особенности. Это определяет и наши точки роста в соответствующих отраслях. В данной связи институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ», — сказал Кумпилов.

Глава республики отметил, что все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. При этом у республики есть большой потенциал для рывка в развитии.