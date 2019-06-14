Адыгея и еще девять отстающих регионов РФ получили кураторов из правительства. Глава республики назвал это стартапом для региона
Десять регионов России со слабой экономикой, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов из числа федеральных министров
В число беднейших регионов вошли Адыгея, Алтай и Алтайский край, Калмыкия, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Тыва и Чувашия.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором утверждено распределение регионов между членами правительства, написали 14 июня «Ведомости».
Регионы закрепились следующим образом:
- Адыгея — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
- Алтай, Карелия и Тыва — министр экономического развития Максим Орешкин;
- Курганская область — первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов;
- Марий Эл — министр строительства Владимир Якушев;
- Алтайский край — министр труда Максим Топилин.
- Калмыкия, Псковская область и Чувашия — кураторы пока не определены.
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Отмечается, что при определении регионов со слабой экономикой Минэкономразвития не рассматривало регионы Северного Кавказа и Дальневосточного округа, так как ими уже занимаются отдельные министерства.
Комментируя решение премьер-министра Дмитрия Медведева о назначении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи, глава республики Мурат Кумпилов назвал это новым стартапом для всего региона.
«Прорывное развитие страны, реализация нацпроектов требует во всех регионах страны синхронности — от принятия управленческих решений до роста благосостояния граждан. Мы знаем о наших проблемах и преимуществах, одним из которых является выгодное географическое положение и природно-климатические особенности. Это определяет и наши точки роста в соответствующих отраслях. В данной связи институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ», — сказал Кумпилов.
Глава республики отметил, что все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. При этом у республики есть большой потенциал для рывка в развитии.
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Как было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), по результатам Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив в 2019 году Адыгея заняла 26-е место. Интегральный индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.
«В выполнении обозначенных главой государства задач мы опирались и будем опираться на свой опыт, конкурентные преимущества республики и лучшие практики регионов и, конечно, рекомендации нашего куратора», — заключил глава Адыгеи.
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