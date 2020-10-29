В России зафиксировали новый рекорд по заболевшим коронавирусом
Федеральный оперштаб 29 октября сообщил о 17 тыс. 717 новых случаях COVID-19 в России, это максимальный показатель за все время пандемии
В России за сутки официально зарегистировали 17 тыс. 717 случаев инфицирования COVID-19 во всех регионах страны. Как уточнил RT, только 26,5% заболевших болели бессимптомно. Всего к 29 октября коронавирусом заразились 1 млн 581 тыс. 693 россиян.
За все время в России зафиксировали 27 тыс. 301 летальный случай, вызванный COVID-19, в том числе 366 человек умерли за прошлый день. При этом 1 млн 186 тыс. 41 пациентов были выписаны из ковид-госпиталей с выздоровлением (+14 тыс. 740 за сутки).
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 4 тыс. 906, Санкт-Петербурге — 758 и Московской области — 514.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 312, Крым — 225, Ставропольский край — 192, Краснодарский край — 132, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 88, Дагестан — 87, Севастополь — 74, Адыгея — 72, Ингушетия — 61, Северная Осетия — 59, Чувашская Республика — 58, Чечня — 11.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 132 новых случаев коронавируса зарегистировали в 25 муниципалитетах региона. Среди заразившихся 69 женщин и 63 мужчины в возрасте до 92 лет. В том числе COVID-19 подтвердился у 11 детей, младшему из которых год, а старшему — 16 лет.
Положительные результаты исследований на COVID-19 получили жители следующих муниципалитетов Кубани:
- в Краснодаре диагноз подтвердился у 51 человека;
- в Сочи и Павловском районе — у восьми;
- в Анапе и Белореченском районе — по шесть инфицированных;
- в Новороссийске, Горячем Ключе и Темрюкском районе — по пять;
- в Туапсинском, Северском районах и Геленджике — по четыре новых случая;
- в Белоглинском районе и Армавире — по три зараженных;
- в Абинском, Новопокровском, Новокубанском, Лабинском, Крыловском, Славянском, Кущевском и Красноармейском районах — по два случая инфицирования;
- в Ейском, Ленинградском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском — по одному.
За период пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 17 тыс. 119 человек, в том числе у 1 тыс. 486 детей. Показатель заболеваемости достиг 301,6 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, 11 тыс. 572 пациента выздоровели (+60 за последние сутки), а 407 заболевших скончались (+6 новых летальных случаев). Еще 32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — на ЭКМО.
За все время к кубанским медикам с подозрением на коронавирус обратились 68 тыс. 939 человек. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 110 жителей региона, еще 7 тыс. 303 человека наблюдаются в поликлиниках. В лабораториях Кубани провели 1 млн 374 тыс. 253 исследований на коронавирус, из них 12 тыс. 507 — за последние сутки.
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