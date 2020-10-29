На Кубани приговорили к 19 годам мужчину, который изнасиловал и пытался убить девочку. Ее нашли с травмами в туалетной яме
29 октября стал известен приговор мужчине, который изнасиловал ребенка в Новокубанском районе осенью 2019 года
Напомним, 18 ноября 2019 года 9-летняя девочка из хутора Родниковского пошла гулять и не вернулась. На следующий день в полицию обратилась ее бабушка. Школьницу нашли живой в выгребной яме общественного туалета вечером 19 ноября. Она провела там больше суток.
У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища. Следственный комитет возбудил уголовное дело, заподозрив покушение на убийство, затем к нему добавили статью за изнасилование.
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В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков и кражи.
В середине декабря появились новые подробности происшествия. В прокуратуре рассказали, что девочка жила с матерью, ее сожителем и старшей сестрой. При этом еще одну, среднюю сестру, воспитывает бабушка, поскольку суд лишил мать родительских прав в отношении нее. Женщина и сожитель не имели постоянной работы, в их доме не было электричества, а пострадавшая школьница ходила в школу в неопрятном виде.
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9 октября 2020 года стало известно, что ранее Новокубанский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо обслуживанием детских дошкольных учреждений сроком на 15 лет и ограничили свободу после выхода из колонии на 1 год 10 месяцев.
Слушания проходили в закрытом режиме. На приговор судьи подали апелляцию, после чего его рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда. Решение оставили без изменений. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе суда.
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