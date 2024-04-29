В Краснодаре прошли скачки на воображаемых лошадях

«Хоббихорсинг появился и получил широкое распространение в Финляндии, где на сегодня им занимается около 10 000 человек — преимущественно это девочки и девушки в возрасте от 10 до 18 лет», — рассказывает Анна Абалян, руководитель Ассоциации хоббихорсинга Краснодара. — «В России Федерация хоббихорсинга была официально зарегистрирована в 2019 году, тогда же в Санкт-Петербурге прошли первые соревнования. Я долго искала единомышленников из этой сферы в Краснодаре, постепенно нас набралось больше 20 человек. Первый турнир мы провели год назад, а этот — уже четвертый по счету. Каждый может по-своему относиться к хоббихорсингу, но я считаю, что прекрасно, когда есть то, что объединяет единомышленников и дарит позитивные эмоции. А заодно — улучшает физическую подготовку, выносливость и уверенность в себе».