В Краснодаре прошли скачки на воображаемых лошадях
На Краснодарском ипподроме 27 апреля прошли соревнования по хоббихорсингу – «езде» на деревянной палке с головой лошади
27 апреля Краснодарский ипподром открыл скаковой сезон. Одним из мероприятий, предваряющих основную скаковую программу, стали соревнования по хоббихорсингу — новому и непривычному для кубанского зрителя виду физической активности.
Соревнования были организованы телекомпанией «Кубань 24» совместно с Ассоциацией хоббихорсинга Краснодара. Награды разыгрывались в трех номинациях. Конкур на резвость с высотой барьеров 40-50 см выиграла Полина Свистовцова, конкур на стиль с барьерами 60-70 см — Полина Трофимук, а конкур на резвость с барьерами 85-95 см — Анна Абалян.
«Хоббихорсинг появился и получил широкое распространение в Финляндии, где на сегодня им занимается около 10 000 человек — преимущественно это девочки и девушки в возрасте от 10 до 18 лет», — рассказывает Анна Абалян, руководитель Ассоциации хоббихорсинга Краснодара. — «В России Федерация хоббихорсинга была официально зарегистрирована в 2019 году, тогда же в Санкт-Петербурге прошли первые соревнования. Я долго искала единомышленников из этой сферы в Краснодаре, постепенно нас набралось больше 20 человек. Первый турнир мы провели год назад, а этот — уже четвертый по счету. Каждый может по-своему относиться к хоббихорсингу, но я считаю, что прекрасно, когда есть то, что объединяет единомышленников и дарит позитивные эмоции. А заодно — улучшает физическую подготовку, выносливость и уверенность в себе».
Следующие соревнования Ассоциации хоббихорсинга Краснодара запланированы на конец мая. Стать участником можно, записавшись посредоством телеграм-канала организации.
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