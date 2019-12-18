На Кубани мать девочки, которую нашли в выгребной яме, пять лет назад лишили родительских прав на одну из трех дочерей
В Новокубанском районе расследуют уголовное дело об изнасиловании и покушении на убийство девочки, которую нашли в выгребной яме
Что случилось? Бабушка девятилетней девочки 19 ноября обратилась в полицию с заявлением о пропаже внучки. Школьница пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Около 21:00 следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, что девочка провалилась в туалет.
Что с девочкой? В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы, туловища. Ее перевели в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, откуда выписали после выздоровления.
Как проходит следствие? Сразу после обнаружения девочки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), предположив, что ребенка хотели убить. В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков. К уголовному делу добавили ст. 131 УК РФ (Изнасилование).
В какой семье росла девочка? Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции с журналистами 18 декабря рассказал, что ведомство проверило причины и условия, способствовавшие преступлению. Прокуратура установила, что ученица третьего класса живет в неполной семье с матерью, ее сожителем и 16-летней сестрой-студенткой первого курса Новокубанского аграрно-технического техникума. Родители девочки официально нигде не работают, семья получает деньги случайными заработками.
В 2014 году суд лишил мать родительских прав в отношении еще одной дочери: 13-летнюю девочку воспитывает бабушка. С января 2014 года по февраль 2015-го семья была на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) как находящаяся в социально опасном положении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, а также злоупотребления спиртными напитками. Однако позже семью сняли с учета, так как социальная обстановка внутри нее улучшилась. С 2016 по 2019 год специалисты учреждения соцзащиты населения и администрация школы периодически приходили в дом девочки и составляли акты, в которых не было признаков неблагополучия.
Почему мать не лишили прав на других детей? Прокуратура установила, что в 2014 году, когда суд лишил мать родительских прав на одну дочь, орган опеки и попечительства не обратил внимание на то, что женщина также не исполняла свои обязанности в отношении других детей. Все акты специалисты составляли формально. Учреждения соцзащиты знали, что родители девочек пьют спиртное, а в доме с октября 2019 года нет электричества. Кроме того, девятилетняя девочка имела неопрятный вид, у нее неоднократно выявляли педикулез, а мать не оплачивала школьное питание. При этом педагоги школы не сообщали в соответствующие органы о проблемах ребенка и о признаках неблагополучия в семье.
Также полицейские в июле этого года расследовали конфликт между пьяной старшей дочерью и соседкой. При этом сотрудники МВД не проинформировали инспекторов по делам несовершеннолетних о признаках неблагополучия семьи. Администрация школы не контролировала посещение девочкой занятий.
Что предприняла прокуратура? Прокуратура района внесла представления главе Новокубанского района и руководству ОМВД России по району. Кроме того, по инициативе прокуратуры против матери потерпевшей возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также решается вопрос о лишении ее родительских прав на обеих дочерей.
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