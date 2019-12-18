На Кубани мать девочки, которую нашли в выгребной яме, пять лет назад лишили родительских прав на одну из трех дочерей

В Новокубанском районе расследуют уголовное дело об изнасиловании и покушении на убийство девочки, которую нашли в выгребной яме

Что случилось? Бабушка девятилетней девочки 19 ноября обратилась в полицию с заявлением о пропаже внучки. Школьница пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Около 21:00 следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, что девочка провалилась в туалет. Что с девочкой? В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы, туловища. Ее перевели в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, откуда выписали после выздоровления.

Как проходит следствие? Сразу после обнаружения девочки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), предположив, что ребенка хотели убить. В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков. К уголовному делу добавили ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

В какой семье росла девочка? Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции с журналистами 18 декабря рассказал, что ведомство проверило причины и условия, способствовавшие преступлению. Прокуратура установила, что ученица третьего класса живет в неполной семье с матерью, ее сожителем и 16-летней сестрой-студенткой первого курса Новокубанского аграрно-технического техникума. Родители девочки официально нигде не работают, семья получает деньги случайными заработками. В 2014 году суд лишил мать родительских прав в отношении еще одной дочери: 13-летнюю девочку воспитывает бабушка. С января 2014 года по февраль 2015-го семья была на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) как находящаяся в социально опасном положении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, а также злоупотребления спиртными напитками. Однако позже семью сняли с учета, так как социальная обстановка внутри нее улучшилась. С 2016 по 2019 год специалисты учреждения соцзащиты населения и администрация школы периодически приходили в дом девочки и составляли акты, в которых не было признаков неблагополучия.