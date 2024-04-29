В Сочи ожидается сильный туман

Краснодарский край

Распечатать

  • Подвесной мост на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Подвесной мост на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики прогнозируют сильный туман 30 апреля в Сочи и федеральной территории Сириус

Пресс-служба мэрии Сочи опубликовала предупреждение о сильном тумане, который ожидается 30 апреля на всей территории курорта, а также в Сириусе.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе в Туапсинском районе произошло землетрясение, а большую часть Краснодарского края накрыло пыльным облаком из Сахары.

Погода Сириус Сочи

Новости

В Сочи ожидается сильный туман
В Краснодаре прошли скачки на воображаемых лошадях
ФК «Краснодар» упустил шанс возглавить лигу
В сочинском дендрарии спустя год снова откроют канатную дорогу
Две улицы Краснодара перекроют на 4,5 месяца для прокладки теплосетей
В амфитеатре парка «Краснодар» стартует сезон летних кинопоказов

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
27 апреля, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
Вчера, 16:01
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
Разбор матча «Краснодара» с «Крыльями Советов»
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
26 апреля, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают

Реклама на сайте