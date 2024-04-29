В Сочи ожидается сильный туман
Синоптики прогнозируют сильный туман 30 апреля в Сочи и федеральной территории Сириус
Пресс-служба мэрии Сочи опубликовала предупреждение о сильном тумане, который ожидается 30 апреля на всей территории курорта, а также в Сириусе.
«Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», говорится в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе в Туапсинском районе произошло землетрясение, а большую часть Краснодарского края накрыло пыльным облаком из Сахары.
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