В Сочи ожидается сильный туман

Синоптики прогнозируют сильный туман 30 апреля в Сочи и федеральной территории Сириус

Пресс-служба мэрии Сочи опубликовала предупреждение о сильном тумане, который ожидается 30 апреля на всей территории курорта, а также в Сириусе.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе в Туапсинском районе произошло землетрясение, а большую часть Краснодарского края накрыло пыльным облаком из Сахары.